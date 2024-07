a&o: Stärkstes Halbjahr der Geschichte

Die private Hostelkette bietet aktuell 38 Häuser in 25 Städten und neun europäischen Ländern – und wächst weiter. Später als geplant, aber „glücklich über eine neue Adresse mit Charme“, eröffnet das a&o Firenze Campo di Marte Ende des Jahres; noch in diesem Sommer ergänzt ein weiteres Haus in Großbritannien das a&o-Portfolio.

Am meisten nachgefragt waren in Deutschland die Häuser a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City und a&o Berlin Hauptbahnhof; sowie international a&o Prague Rhea, a&o Wien Hauptbahnhof und a&o Venice Mestre. Die Top-3-Quellmärkte waren Deutschland, Polen und Großbritannien.

Nachhaltige, bezahlbare, transparente Angebote

Die Herausforderungen gerade für preissensible Angebote wie a&o seien gestiegene Kosten insbesondere im Bereich Food. Mit Familien, Schulklassen und Gruppen als Kern-Klientel können Preissteigerungen nicht komplett weitergegeben werden, betont Oliver Winter, „wir suchen stets nach guten Alternativen.“ Verzicht könne eine sein – so z.B. wurde Orangensaft bis auf weiteres aus dem Frühstücksangebot gestrichen – die Gäste vermissen dank Alternativen wie Apfel- bzw. Multifruchtsaft nichts: „Wir setzen auf nachhaltige, bezahlbare, transparente Angebote.“ Sollten weitere Anpassungen nötig sein, werden Gäste aktiv nach ihrem Feedback und ihren Ideen gefragt.

Megaevents, volle Häuser

Ob Fußball oder Konzerte – volle Häuser seien zu Spiel- und Tourdaten so gut wie sicher. Auch a&o profitiere von den Zuschauer-Spektakeln: Mit einer Auslastung von 100% an Spieltagen und rund 90% über die Gesamtdauer, habe die EM bei a&o für eine „außerordentliche Nachfrage“ gesorgt. Auch die Auftritte von Taylor Swift oder Coldplay kaum freie Betten übriglassen. „Die Zahl der Eventreisenden wird immer größer“, bestätigt Winter, „egal an welchem Wochentrag – Konzerte und Sportevents sind Publikumsmagnete, gebucht wird weit im Voraus.“

Stark reduzierte Emissionen

Um weitere 410 Gramm pro Übernachtung habe a&o die CO2e-Emissionen im letzten Jahr senken können und erreiche damit den rechnerischen Durchschnittswert von 3,32 Kilogramm (2022: 3,73 Kg). Das entspreche einer Reduzierung von über 77% seit Messbeginn im Jahr 2015. „Die Zahlen sind wirklich gut“, kommentiert Oliver Winter, „aber es bleibt noch viel zu tun“, heißt es im aktuellen, dem insgesamt zweiten a&o-Nachhaltigkeitsbericht. Ziel von a&o sei es, 2025 Net Zero zu sein. „Das Reiseerlebnis geht in Zukunft noch sehr viel weiter über Unterkunft und Verpflegung hinaus“, ist sich Winter sicher, „es geht mehr und mehr um Engagement, Interaktion und Bewusstsein.“ (red)