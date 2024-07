Flughafen Wien Verkehrsergebnis: Zwei Rekordwerte im Juni 2024

Die Passagierzahlen legten im vergangenen Monat sowohl in der Gruppe als auch am Standort Wien weiter zu: So stieg das Passagieraufkommen um 8,4% auf 3.970.365 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 6,5% auf 3.020.849 Reisende am Standort Wien gegenüber dem Juni des Vorjahres.

Der Flughafen Wien verzeichnete darüber hinaus am Freitag, 28. Juni 2024 mit über 113.000 Passagieren den stärksten Reisetag und gesamt mit mehr als 3,0 Mio. Reisenden den stärksten Juni in seiner Geschichte.

Flughafen Wien: Details zum Passagieraufkommen

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Juni 2023 auf 2.338.351 (+8,5%) und jene der Transferpassagiere auf 673.526 Reisende (+0,1%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 21.874 Starts und Landungen (+5,6%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Juni 2023 um 21,1% auf 24.808 Tonnen zu.

Im Juni 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.060.815 Reisende (+7,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2024 insgesamt 265.382 Passagiere (+6,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 43.765 Reisende (-4,7%) und nach Afrika 27.799 (+20,5%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Juni 2024 insgesamt 73.022 (-6,8%) und in den Fernen Osten 42.089 Passagiere (+4,8%).

Flughafen Malta & Flughafen Kosice

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2024 auf 858.738 Reisende (+13,9%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 90.778 Reisende (+28,1%) zu.

Aufkommen im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2024 (Jänner bis Juni) legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 7,9% auf kumuliert 14.386.331 Fluggäste zu - das entspricht 98,1% des Vorkrisenniveaus im ersten Halbjahr 2019. Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis Juni 2024 um 17,3% auf 141.118 Tonnen.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 10,1% auf 18.721.110 Reisende. (red)