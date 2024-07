Anex Gruppe stellt Vertriebsteam neu auf

Seit Juni 2024 unterstützt Heiko Rettke als Key Account Manager den Außendienst. Der erfahrene Touristiker hatte vor Corona einen Ausflug in die Logistikbranche unternommen, wo er seither bei der IBS GmbH als agiler Projektmanager tätig war. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann verfügt über viel Erfahrung in der Touristik und hat in mehreren Unternehmen in verschiedenen Positionen unter anderem als Vertriebsleiter bei Mediwelt Reisen und Leitung stationärer Vertrieb bei billigweg.de Reisen gearbeitet, zudem hatte er die Marke ferienfabrik.de als geschäftsführender Gesellschafter am Markt etabliert. Heiko Rettke berichtet an Hakan Gürova, Direktor Vertrieb Anex Tour. „Wir haben unser Vertriebsteam in 2023 und Anfang dieses Jahres stark ausgebaut und neu strukturiert. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Heiko einen weiteren kompetenten und erfahrenen Kollegen gewinnen konnten”, sagt Gürova.

Teamleitung für Außen- und Innendienst

Im Zuge der strukturellen Veränderung innerhalb des Vetriebsteams der Anex Gruppe wurde Bahar Sütlü die Verantwortung für den Innendienst übertragen. Die gelernte Reiseverkehrskauffrau, die seit 2022 bei dem Unternehmen tätig ist, leitet ein Team von fünf Kolleginnen und Kollegen.

Das Außendienstteam der Anex-Gruppe wird von Holger Schlünsen geführt, der in Personalunion für Norddeutschland zuständig ist. Selcuk Ergin betreut die Reisebüros im Süden, während Wilhelm Meyer der Ansprechpartner für die Agenturen in der Vertriebsregion Ost ist. Alexander-Shai Ohana kümmert sich um die Vertriebspartner im Gebiet Deutschland Mitte, Levent Altunkalem ist für die Agenturen in Nordrhein-Westfalen zuständig und die Agenturen in den Niederlanden werden von Peggy Joan Ziemann betreut. (red)