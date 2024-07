schauinsland-reisen: Provisionsregelung für 2024/25

Zum Geschäftsjahr 2024/25 integriert schauinsland-reisen Explorer in die Provisionsregelung und bietet den Reisebüros damit auch im Bausteinbereich ein umfangreiches Angebot. Im Pauschalreisebereich hat schauinsland-reisen das Portfolio für das kommende Geschäftsjahr deutlich ausgebaut, so dass sich den Reisebüros beste Umsatzchancen bieten. Die Partner erhalten dabei weiterhin 10% Provision ab der ersten Buchung und können auch im neuen Geschäftsjahr bis zu 13% Provision erreichen. Dabei wird weiterhin der Gesamtreisepreis inklusive Steuern und Gebühren verprovisioniert. Nur-Flug-Buchungen werden unverändert mit 10% vergütet. Die erhebliche Erweiterung des Angebotes geht mit einer moderaten Anpassung der Umsatzstaffeln einher, was den Reisebüros auch im Geschäftsjahr 2024/25 hervorragende Verdienstmöglichkeiten eröffnet.

"Reisebüropartner sind Grundlage des Erfolgs"

Anja Dammann, Leitung Partnervertrieb, unterstreicht die Bedeutung der Reisebüros für schauinsland-reisen: „Unsere Partnerschaft mit den Reisebüros ist die Grundlage unseres Erfolges. Durch eine weiterhin faire Provisionsregelung und die Einbindung von Explorer wollen wir diese Beziehung weiter stärken und ausbauen. Unser Ziel ist es, den Reisebüros die bestmöglichen Bedingungen zu bieten, damit sie erfolgreich arbeiten können.“ schauinsland-reisen-Vertriebsleiter Detlef Schroer fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir Reisebüros und Kunden nochmals ein deutlich umfangreicheres Angebot machen können. Dies wird zu mehr Umsatz und weiter sehr guten Verdiensten bei unseren Partnern führen.“

Die detaillierte Provisionsregelung für das Geschäftsjahr 2024/25 ist für die Reisebüropartner auf www.slr-info.de hinterlegt. (red)