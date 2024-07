Neue Präsidentin des Austrian Convention Bureau

In der Generalversammlung des Austrian Convention Bureau, dem österreichischen Dachverband der Kongress- und Tagungsbranche, wurde Renate Androsch-Holzer, Inhaberin der RAM Consulting GmbH, am 3. Juli zur neuen Präsidentin gewählt. Sie folgt damit Gerhard Stübe, Geschäftsführer von Kongresskultur Bregenz, der dieses Amt seit 2019 innehatte und wesentliche Impulse für die Erneuerung der Tagungsbranche einbrachte. Renate Androsch-Holzer ist die erste Frau an der Spitze des ACB. Sie ist gelernte Touristikkauffrau, selbständige Unternehmerin und bereits seit 2018 fester Bestandteil des ACB Vorstands.

„Mit großer Begeisterung übernehme ich die Präsidentschaft von Gerhard Stübe, bei dem ich mich für seine vielen wertvollen Initiativen bedanken möchte“, sagte Renate Androsch-Holzer nach ihrer Wahl. Und führte weiter aus: „Ich bin stolz darauf, als erste Frau dieses Amt zu übernehmen. Meine unternehmerische Lebenserfahrung werde ich dafür einsetzen, die komplexen Herausforderungen unserer Branche zu meistern und die Diversität in unserer Branche zu fördern. Der ACB-Spirit, den ich sehr schätze, wird die Erreichung unserer Ziele erleichtern.“

Neubesetzungen des ACB

Die Generalversammlung bestellte in weiterer Folge Anita Paic, Wiener Tourismus Verband – Vienna Convention Bureau, zur Vize-Präsidentin, Doris Bader, Congress Center Villach, zur Finanzreferentin und Susanne Baumann-Söllner, Austria Center Vienna, zur Schriftführerin.

Zudem wurden folgende KategorievertreterInnen gewählt:

Convention Bureaus & Tourismusorganisationen: Ingrid Pichler | Convention Bureau Oberösterreich

Kongress- und Konferenzhotellerie: Garry Löfgen | InterContinental Wien

Kongressdienstleister: Thomas Wasshuber | STEINERLIVE.COM

Kongress, Messe- und Veranstaltungszentren: Thomas Kahn | Congress Centrum Alpbach

PCOs, Agenturen & Veranstalter: Stefan Walter | Mondial Congress & Events

Weiters wurden Hubertus Rothwangl von der Österreich Werbung und Alexander Schnecke von Austrian Airlines in den Vorstand kooptiert. (red)