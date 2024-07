Save the date: Detour Talk & Dine Deluxe-Tour in Österreich

Die ausgewählten Partner von Dertour Deluxe freuen sich bereits darauf, die TeilnehmerInnen Mitte Oktober in die Welt der Luxusreisen zu entführen: Ob Service der Extraklasse mit Emirates, unvergessliche Erlebnisse in den Four Seasons Hotels und Resorts, Urlaub auf höchstem Niveau von Kerzner International oder stilvoll Meeresluft schnuppern mit Silversea - alle haben sich der Erfüllung der höchsten Kundenansprüche verschrieben.

Save the Date:

Wien: 14.10.2024

Graz: 15.10. 2024

Linz: 16.10. 2024

Innsbruck: 17.10. 2024

Weitere Infos: Die Teilnehmerzahl pro Abend ist begrenzt ist. Weitere Infos über das Anmeldeverfahren mitsamt der Einladung folgen demnächst. (red)