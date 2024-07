Hong Kong Tourism Board: Neue Leiterin des Frankfurter Büros

Wie das Hong Kong Tourism Board mitteilte, übernimmt Celine Reiss ab sofort die Zuständigkeit für die DACH-Märkte. Die Tourismus-Expertin ist bereits seit 2018 für das HKTB in verschiedenen Positionen tätig, wo sie zuletzt als Assistant Manager, Marketing & Public Relations verantwortlich zeichnete. Nun wurde sie zum Manager, Central Europe ernannt, und berichtet somit direkt an Kenneth Wong, General Manager, MICE & Cruise und Regional Director, Europe beim HKTB. Wong freut sich, Reiss in ihrer neuen Position begrüßen zu dürfen und sagte: „Wir sind froh, mit Celine Reiss eine ausgewiesene Kennerin der Destination Hong Kong an der Spitze des Frankfurter Büros zu haben. Ich bin zuversichtlich, dass Celine Reiss das Team in Deutschland erfolgreich führen und eine schnelle Erholung der Besucherzahlen aus dem deutschsprachigen Markt vorantreiben wird.“

Frankfurter Büro unter neuen Leitung

Reiss verfügt über insgesamt mehr als 14 Jahre Erfahrung im Tourismus und hat einen Master in Responsible Tourism Management von der Leeds Metropolitan University. Unterstützung erhält sie in ihrer neuen Position von Vanessa Wagner, Senior Executive, Marketing & Public Relations und Cornelia Fritzsche, Assistant Manager, Administration.

Im Fokus des Hong Kong Tourism Board steht auch in diesem Jahr wieder die Bewerbung der vielfältigen Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen, die das ganze Jahr über Reisende aus aller Welt anziehen. Dazu zählen unter anderem das Wine & Dine Festival, Hong Kong WinterFest und die Hong Kong New Year Countdown Celebrations, sowie das Dragon Boat Festival, welches gerade erst ausgetragen wurde. (red)