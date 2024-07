Mit Air Canada im Winter in die Sonne

Air Canada bietet Reisenden auch im Winter 2024/25 wieder schnelle und bequeme Umsteigeverbindungen über die Drehkreuze Toronto (von Wien, München und Frankfurt) und Montréal (von Frankfurt) zu zahleichen beliebten Sonnenzielen. Darüber hinaus punktet die Airline mit einer ausgezeichneten Servicequalität, die erneut mit insgesamt fünf Skytrax Awards ausgezeichnet wurde.

Ziele in der Karibik und Mexiko

Ziele wie San Jose (Costa Rica), Punta Cana, Cancun und Mexiko City sind zum Teil täglich mit kurzen Umsteigezeiten über die Flughäfen Toronto und Montréal erreichbar. Die überschaubare Größe und kurzen Wege der beiden Air Canada Drehkreuze ermöglichen dabei ein bequemes Umsteigen. Das Gepäck wird jeweils automatisch zum Anschlussflug weitergeleitet, und eine Einreise in Kanada ist beim direkten Umsteigen auf Anschlussflüge nicht erforderlich.

Ziele in Florida und dem Westen der USA

In Florida sind die Ziele Fort Lauderdale, Fort Myers, Tampa, Orlando oder Miami und im Westen der USA sind u.a. Los Angeles oder Las Vegas schnell und bequem auf den täglichen Flügen von Wien, München und Frankfurt über Toronto oder Montréal erreichbar. Dabei punkten die Air Canada Drehkreuze nicht nur mit kurzen Wegen sondern auch mit der Einreise in die USA bereits in Kanada. Beim Umsteigen in Toronto oder Montréal erledigen Air Canada Fluggäste bereits alle Einreiseformalitäten für die USA. Das Gepäck wird dabei automatisch zum Anschlussflug zu allen US Zielen weitergeleitet.

Buchung von Gruppenreisen:

Gruppenanfragen für Verbindungen auf dem Air Canada Streckennetz nach Kanada, in die USA und zu Zielen in der Karibik und Südamerika nimmt die Gruppenabteilung in Frankfurt unter groupsfra@aircanada.ca gerne entgegen.

Skytrax Awards: Air Canada gewinnt in 5 Kategorien

Air Canada hat bei den Skytrax World Airline Awards 2024 die meisten Auszeichnungen aller kanadischen Fluggesellschaften erhalten, unter anderem für das weltweit beste Business Class Airline Lounge Catering und das beste Kabinenpersonal in Kanada. Die Airline wurde außerdem als familienfreundlichste Fluggesellschaft Nordamerikas, beste Premium-Economy-Class-Bordverpflegung Nordamerikas und sauberste Fluggesellschaft Nordamerikas ausgezeichnet. (red)