Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 27/28

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Just Stop Oil-Demonstration in London:

Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil haben für morgigen Samstag, den 6. Juli 2024, zu einer großangelegten Demonstration auf dem Parliament Square in London aufgerufen. Aufgrund dessen erhöhen die Behörden in der britischen Hauptstadt die Sicherheitsvorkehrungen - gewaltsame Zwischenfälle zwischen Polizei und Protestierenden sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Bahnstreik in Italien:

In Italien haben die Mitarbeitenden der Bahnunternehmen Trenitalia, Italo und Trenord für Samstag, den 6. Juli, sowie für Sonntag, den 7. Juli 2024, zu landesweiten Streiks aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr inklusive Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Behinderungen kommen.

Streik der Rettungsschwimmer auf Mallorca:

Auch auf Mallorca wird am Sonntag gestreikt - auf der größten Baleareninsel haben die Rettungsschwimmer einen Arbeitskampf angekündigt. Davon betroffen sind voraussichtlich vor allem zahlreiche Strände im Südwesten, darunter die Urlaubsorte Santa Ponça, Magaluf und Paguera. Für Reisende ist beim Schwimmen im Meer daher erhöhte Vorsicht geboten.

Zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich:

In Frankreich findet am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahlen statt. Am Wahltag werden rund 30.000 PolizistInnen mobilisiert. Befürchtet werden Krawalle - insbesondere bei einem Sieg der extremen Rechten. Speziell in den größeren Städten kann es zu Einschränkungen im lokalen Verkehr kommen.

Unabhängigkeitstag im Südsudan:

Ebenfalls am Sonntag feiern die Menschen im Südsudan den Tag der Unabhängigkeit, die das Land 2011 vom Sudan erlangte. Die örtlichen Behörden erhöhen im Hinblick auf mögliche Proteste die Sicherheitsmaßnahmen. Gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Streik der Flugsicherung in Frankreich:

An französischen Flughäfen streiken noch bis voraussichtlich Samstag, den 13. Juli 2024, die Mitarbeitenden in der Flugsicherung. Es kommt daher zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr. Reisende sind angehalten, sich im Vorhinein über die Situation vor Ort zu informieren.

In Kooperation mit: