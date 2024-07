In den vergangenen sechs Monaten haben ReiseberaterInnen aus der ganzen Welt bereits ihr Bestes gegeben, um ein Ticket für die „You Belong With G Experience“ von G Adventures zu ergattern. 30 GewinnerInnen gab der Reiseveranstalter bereits bekannt. Nun stellt G Adventures fünf zusätzliche Tickets zur Verfügung – pro Region gibt es eine „Karma“-Karte zu gewinnen.

Karma-Karten-Gewinnspiel

ReiseberaterInnen sollen dazu in einem kurzen Video aufzeigen, warum gerade sie es verdient haben, in London mitzufeiern. Wer teilnehmen möchte, muss buchstäblich „swift“ (schnell) sein und ein 30-sekündiges Video, das die persönliche Begeisterung für Taylor Swift und G Adventures darlegt, über diesen Link einreichen.

Pailletten und Glitzer, Gesang und Tanz, Lyrik und Leidenschaft, all das, was nur echte Taylor-Swift-Fans – sogenannte Swifties – ausstrahlen können: Das sind die Kriterien, nach denen die Jury die Videos beurteilt. Agents können ihre Videos ab heute bis „Midnights“, am 10. Juli 2024, um 24.00 Uhr, hochladen.

Details zu den Teilnahmebedingungen:

Das „Karma-Karten“-Gewinnspiel läuft vom 2. bis 10. Juli 2024. Das europäische Vertriebsteam wählt die besten Videos aus. Die Voraussetzung für die Teilnahme sind mindestens vier G Adventures-Buchungen während des Kampagnenzeitraums vom 1. Januar bis 30. Juni 2024. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen HIER.

Wer die Konzert-Tickets gewonnen hat, gibt G Adventures am 12. Juli 2024 bekannt. (red)