Airport Klagenfurt: AUA baut Hamburg-Flüge im Winter aus

Wie der Airport Klagenfurt heute mitteilte, erweitert Austrian Airlines das Angebot der saisonalen Direktflüge aus Hamburg im kommenden Winter. Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines, ist vom Kärntner Markt überzeugt und sagt dazu: „Nach der erfolgreichen Einführung einer direkten Flugverbindung von Klagenfurt nach Hamburg in unserem Streckennetz in der vergangenen Wintersaison freuen wir uns, unseren Gästen im heurigen Winter noch mehr Direktflüge auf dieser Strecke anbieten zu können. Neben den bis zu 13 wöchentlichen Flügen nach Wien stellen die Hamburg-Flüge ein attraktives Angebot für einen Winterurlaub in Kärnten oder auch einen Städtetrip in die spannende Metropole Hamburg dar."

"S tarke Basis für die weitere Streckenentwicklung"

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, betont die gute Zusammenarbeit mit Austrian Airlines: „Die Ausweitung der im letzten Jahr aufgenommenen saisonalen Hamburg-Verbindung zeigt, was mit dem richtigen Partner möglich ist und unterstreicht das Vertrauen in den Flughafen und den Kärntner Markt. Das ist eine starke Basis für die weitere Streckenentwicklung. Diese Anbindung ist für das touristische Incoming nach Kärnten von großer Bedeutung, bietet aber natürlich auch - in Kombination mit den perfekten Umsteigemöglichkeiten über den Hub Wien - Kombinationsmöglichkeiten für City-Trips nach Hamburg.“

Austrian Airlines bindet Klagenfurt ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien an. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind Ziele über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit attraktiven Transferzeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden.

Die Flugzeiten im Überblick:

von 21. Dezember 2024 bis 22. März 2025

Klagenfurt - Hamburg OS283 : Abflug: 11:10 Uhr - Ankunft 12:50 Uhr

Hamburg - Klagenfurt OS284 : Abflug: 13:35 Uhr - Ankunft: 15:15 Uhr

