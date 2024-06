Costa Kreuzfahrten: Neue Landausflüge für Familien

Die neuen Landausflüge, die von Costa Kreuzfahrten an den wichtigsten Destinationen des westlichen Mittelmeers angeboten werden - darunter Savona, Genua, Civitavecchia, Neapel, Palermo, Cagliari, Barcelona, Valencia und Marseille - bieten maßgeschneiderte Erlebnisse für Familien. Die Touren verbinden die aufregenden Aktivitäten an Land mit dem Programm an Bord - wo die jüngsten Gäste von Animateuren des “Squok Club” und des “Teens Club” unterhalten werden.

Landausflüge für Kinder und Teenager

„Familien sind eine wichtige Zielgruppe für unser Angebot. Vor allem die Sommermonate und die Routen im westlichen Mittelmeer sind bei ihnen sehr beliebt. Dank unserer neuen Angebote werden die Ausflüge zu maßgeschneiderten Erlebnissen für alle Altersgruppen, die eng mit den Unterhaltungsaktivitäten an Bord verbunden sind. So entsteht eine thematische Route, die unsere jüngsten Gäste und ihre Familien den ganzen Tag über begleitet und unvergessliche Emotionen bietet“, so Giuseppe Carino, Senior Vice President Guest Experience und On Board Sales Operations bei Costa Crociere.

Das neue Programm beinhaltet zwei speziell abgestimmte Optionen für junge Reisende und ihre Familien:

Ausflüge für Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren:

Diese Option richtet sich an die jüngeren Gäste, die ihre Abenteuer an Land gemeinsam mit ihren Familien erleben. Begleitet von erfahrenen Animateuren bietet diese Option eine Mischung aus Spaß, Lernen und Entspannung. Beispielsweise können die Kinder in Palermo berühmte Märkte erkunden, um Zutaten für die traditionell sizilianischen “Cannoli” zu finden, und diese zurück an Bord in einem Kochkurs des Costa Food-Lab zu verarbeiten. In Marseille wird die Stadt durch lokal bekannte Spiele und Produkte erkundet, wie das traditionelle „Petanque“ und die weltbekannte Seife. In Genua erwartet sie ein Ausflug in die Hügel mit der historischen Righi-Standseilbahn zum Observatorium, um den Sternenhimmel zu bewundern - ein Erlebnis, das sowohl die Kleinen als auch ihre Eltern in Staunen versetzt. Diese Touren sind so gestaltet, dass sie ein gemächliches Tempo bieten, das genügend Zeit für jedes Bedürfnis lässt, sodass die gesamte Familie das Erlebnis in vollen Zügen genießen kann.

Ausflüge für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren:

Diese Option bietet älteren Kindern und Teenagern die Möglichkeit, ihre Abenteuer eigenständig zu erleben, unter der sicheren Aufsicht erfahrener Costa-Animateure. Die Jugendlichen können zusammen mit Gleichaltrigen an spannenden Aktivitäten teilnehmen, die ihren Drang nach Abenteuer stillen. In Marseille zum Beispiel können sie auf einer Fototour die „Street Art“ in den malerischen Straßen entdecken. An der Küste von Cagliari warten actionreiche Erlebnisse wie Surfen und Stand-Up-Paddling auf sie. Ein Spaziergang durch Neapel führt sie zu den einzigartigen Ecken der Stadt, von der lebhaften Atmosphäre der Quartieri Spagnoli bis hin zum „Tempel“ von Maradona. In Savona können sie eine Wanderung zur „Grotta dei Falsari“ erleben, während in Palermo eine Segeltour auf der 'Lisca Bianca' ansteht, um die Grundzüge des Segelns zu lernen. Diese Programme bieten den Jugendlichen nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern auch die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln und unvergessliche Erfahrungen zu sammeln.

So können sich Eltern zurücklehnen und die Highlights der jeweiligen Reiseziele erkunden, während ihre Kinder in einer sicheren und unterhaltsamen Umgebung einmalige Erlebnisse sammeln.

Entertainment an Bord

Das neue Familienprogramm ergänzt die Vielzahl von Aktivitäten an Bord, die thematisch aufeinander abgestimmt sind. So haben Kinder und Eltern etwa die Möglichkeit, gemeinsam an Kochkursen teilzunehmen, in welchen ihnen Costa-Köche die Geheimnisse der traditionellen Gerichte des eben besuchten Reiseziels näherbringen. Alternativ können sie ihre Kreativität und Tatendrang bei zahlreichen Workshops, Tanzstunden und sportlichen Gruppenaktivitäten ausleben. Auf den Schiffen Costa Toscana und Costa Smeralda ist sogar ein ganzer Tag der Kreuzfahrt den Familien gewidmet. Das Maskottchen Squok führt an diesem durch ein vielfältiges Programm, das mit einer abendlichen Show im Colosseo seinen Höhepunkt findet.

Betreuung für jede Altersgruppe

Darüber hinaus gibt es auf allen Schiffen von Costa Kreuzfahrten spezielle Clubs für Kinder und Jugendliche, die täglich von 9 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet sind. Die Mitgliedschaft in diesen Clubs ist kostenlos und im Preis der Kreuzfahrt inbegriffen. Die Clubs sind in altersgerechte Gruppen unterteilt und bieten sowohl Innen- als auch Außenbereiche für verschiedene Aktivitäten:

Squok Club: Benannt nach dem Maskottchen Squok, bietet der Club Aktivitäten für Kinder

Benannt nach dem Maskottchen Squok, bietet der Club Aktivitäten für Kinder Teens Club: Für ältere Kinder und Teenager

Diese Clubs bieten eine sichere und unterhaltsame Umgebung, in der junge Gäste den ganzen Tag über Spaß haben und neue Freunde finden können. Durch dieses umfassende Familienprogramm stellt Costa Kreuzfahrten sicher, dass alle Altersgruppen ein außergewöhnliches Kreuzfahrterlebnis genießen können.

Reisepakete für Familien

Um den Kreuzfahrturlaub abzurunden, gibt es auch spezielle Kabinenmöglichkeiten für Familien: „Costa bietet besondere Familienangebote, die den Urlaub auf See noch angenehmer machen. Mit unserem ‚Happy Family Comfort‘-Paket können Familien ab zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 18 Jahren in zwei separaten Kabinen reisen und so mehr Komfort genießen. Für alleinreisende Elternteile mit einem Kind gibt es unser ‚Single mit Kind‘-Angebot, bei dem nur der Erwachsene den vollen All Inclusive-Preis zahlt, während das Kind 50% Ermäßigung auf die Kreuzfahrt erhält” erklärt Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten. „Diese Optionen sorgen dafür, dass Familien unvergessliche Momente erleben können”. (red)