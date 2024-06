Flughafen Innsbruck: Neuer Winterflug nach Warschau

Der neue Flug wird in der Wintersaison 2024/25 immer freitags mit einer B737-800 durchgeführt. Die polnischen Gäste, die ihren Winterurlaub in Tirol verbringen wollen, haben somit endlich auch die Möglichkeit, nonstop nach Innsbruck zu fliegen. Gleichzeitig bekommen TirolerInnen mit der neuen Flugverbindung die Möglichkeit, sich die polnische Hauptstadt Warschau anzusehen oder über Warschau in das weltweite Streckennetz der LOT Polish Airlines umzusteigen.

Gewinn für touristische & wirtschaftliche Beziehungen



Polen ist für Tirol ein wichtiger Herkunftsmarkt und liegt unter den Top 10. Bezogen auf das gesamte Tourismusjahr 2023 war Polen für rund 700.000 Nächtigungen tirolweit verantwortlich. Der Flughafen Innsbruck arbeitete daher schon länger gemeinsam mit dem Tiroler Tourismus daran, eine direkte Flugverbindung für die polnischen Gäste aufzubauen. Mit dem Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines konnte schließlich ein passender Airline-Partner gefunden werden, die Freude über die neue Winterdestination ist entsprechend groß.

So äußert sich etwa Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber zur neuen Flugverbindung „Ich freue mich außerordentlich über die neue Direktflugverbindung zwischen Warschau und Innsbruck für die Wintersaison 2024/25. Diese Initiative ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Tirol und Polen. Diese neue Verbindung ist nicht nur ein Gewinn für den Tourismus, sondern auch für die gesamte regionale Wirtschaft. Der Flughafen Innsbruck, als drittgrößter Verkehrsflughafen Österreichs, spielt eine wesentliche Rolle für unsere Region und trägt maßgeblich zur Stärkung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes bei. Ich bin überzeugt, dass diese neue Direktflugverbindung den Austausch zwischen unseren Regionen weiter intensivieren und die Freundschaft zwischen Tirol und Polen weiter vertiefen wird. Allen Gästen wünsche ich udanego lotu - einen guten Flug - und einen unvergesslichen Aufenthalt in Tirol!“

Die Flugzeiten im Detail:

Verkehrstag - Freitag

Abflug Innsbruck: 13:35 Uhr - Ankunft Warschau: 15:20 Uhr

Abflug Warschau: 10:25 Uhr - Ankunft Innsbruck: 12:05 Uhr

(red)