TUI erwartet starke Sommersaison 2024

Kurz vor dem Start der Sommerferien hat TUI sich die beliebtesten Urlaubsziele und Reisetrends ihrer KundInnen angesehen. Sonne, Strand und Meer stehen ganz oben auf der Wunschliste. „Zum Ferienstart können wir auf starke Buchungen für den Sommer blicken und auch die Aussichten für die nächsten Wochen sind vielversprechend“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Die Urlaubsziele rund ums Mittelmeer sind beliebter denn je und sorgen dafür, dass wir die schon gute Buchungslage aus dem vergangenen Sommer übertreffen können“, führt Math weiter aus.

Darüber hinaus hat TUI besonders schnell auf die aktuellen Veränderungen im deutschsprachigen Reisemarkt reagiert und zusätzliche Plätze ins Programm genommen. Vor allem in der Türkei und in Ägypten hat die TUI als erster Veranstalter Gespräche mit Tourismusministerien, Verbänden und Partnern aufgenommen und zusätzliche Hotelbetten gesichert. Aber auch auf den Balearen und Kanaren sowie in Griechenland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat TUI Kontingente aufgestockt und langfristige Verträge mit den Hoteliers abgeschlossen.

Mittelmeer boomt – Antalya auf Platz 1

Erste Wahl beim Reiseziel der österreichischen TUI Gäste ist Antalya. Insbesondere Familien schätzen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die vielen All-Inclusive-Angebote und das große Hotelangebot. Auf Platz zwei folgt Kreta, die Lieblingsinsel der Gäste bei TUI Österreich. Mallorca hat sich den dritten Platz gesichert. Zurück kommt in diesem Sommer Tunesien, vor allem für preisbewusste Familien. Die beliebtesten Urlaubsländer sind Griechenland, die Türkei und Spanien, gefolgt von Ägypten und Zypern. Lieblingsziele bei den Gästen, die mit dem Auto reisen, sind Kroatien, Italien und Österreich.

Top-Fernreiseziel bleiben die USA mit dem größten Gästevolumen. Vor allem New York City zieht im Sommer viele Gäste an. Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen sich auf Platz zwei der Rangliste. Auf dem dritten Rang liegt Mauritius. Es folgen Thailand, die Malediven, Tansania und die Dominikanische Republik. Aufsteigerziele mit hohen Buchungszuwächsen sind Kenia, Sri Lanka und der Oman.

Tipps für Kurzentschlossene

Wer noch nicht gebucht hat, für den heißt es schnell sein. „Zu Beginn des Jahres haben wir eine große Frühbucherwelle erlebt. Doch auch Kurzentschlossene finden jetzt noch passende Angebote. Wir haben gut vorgesorgt und in den vergangenen Wochen noch die am Markt freigewordenen Kapazitäten gesichert“, sagt Math. So gebe es in allen beliebten Urlaubszielen noch freie Plätze – zum Beispiel in den beiden Adults-Only Anlagen TUI Magic Life Beldibi bei Kemer an der türkischen Riviera oder TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta. Sollte das Lieblingshotel schon ausgebucht sein, lohnt sich ein Blick auf Hotelneuzugänge im TUI Programm, wie den Club Paradisio El Gouna in Ägypten, das Victoria Resort Hotel oder das Dream Fun World Hotel in der Türkei. Gute Angebote gibt es auch auf Korfu im TUI Blue Atlantica Grand Mediterraneo Resort. Preisbewusste Familienurlauber, die noch auf der Suche sind, werden im TUI Kids Club Sol Nessebar Bay in Bulgarien oder im TUI Blue Manar in Tunesien fündig.

Wer noch mehr auf das Urlaubsbudget achten möchte, findet bei TUI mehr als 15.000 Unterkünfte in der 1- bis 3-Sterne Kategorie, darunter Hostels, Jugendherbergen und Campingplätze. Weitere Sparvorteile kann ein Wechsel des Abflughafens ins nächstgelegene Bundesland bieten. Auch die Wahl auf eine Reisedauer von fünf oder zehn Tagen kann Vorteile haben, da sich bessere Chancen auf eine größere Flug- und Hotelauswahl bieten.

Hier übernachten Kinder kostenlos:

In mehr als 350 ausgewählten Hotels übernachten Kinder bis 12 bzw. 15 Jahre außerdem kostenfrei, darunter die meisten TUI Magic Life Clubs, viele TUI Kids Clubs (z. B. TUI Kids Club hu Norcenni Girasole Village in Italien) und einige TUI Suneo Hotels (z. B. TUI Suneo Krimml in Österreich). (red)