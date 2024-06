Flughafen Wien erwartet im Sommer bis zu 10 Mio. Passagiere

Am kommenden Wochenende starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in die Sommerferien – damit wird auch die Hauptreisezeit am Flughafen Wien eingeläutet: Für das erste Ferienwochenende am 28./29./30.6.2024 werden etwa 300.000 Flugreisende am Airport erwartet. Insgesamt rechne der Flughafen Wien mit 9 bis 10 Mio. Passagieren in den drei reisestärksten Monaten Juli, August und September 2024 – was dem Rekordsommer im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie entsprechen würde.

Die beliebtesten Flugreiseziele der ÖsterreicherInnen sind in diesem Sommer nach aktueller Buchungslage Italien mit etwa 700.000 Passagieren, Spanien mit etwa 650.000 Passagieren, Griechenland mit etwa 600.000 Passagieren und Türkei mit etwa 500.000 Passagieren.

Effiziente Reiseprozesse & mehr Personal

Auf das zu erwartende Passagieraufkommen hat sich der Flughafen Wien gut vorbereitet und sorgt mit mehr Personal an den Sicherheitskontrollen, effizienten Prozessen im Passagier- und Gepäckhandling und vielen nützlichen Services für ein entspanntes Reiseerlebnis. Dabei hilft die Digitalisierung: Bei den bei Austrian Airlines, Ryanair und Wizz Air eingerichteten Self Baggage Drop Off-Zonen können Passagiere ihr Gepäck schon früher aufgeben und ersparen sich hier Wartezeiten beim Check-In-Schalter. Ebenfalls bei vielen Airlines und ohne Wartezeiten möglich ist der Self Check-In über Smartphone, Computer oder bei Self Check-in-Automaten im Terminal.

FastTrack- und Begleitservices

Auch unterstützt der Flughafen Wien etwa Reisende mit eingeschränkter Mobilität und bietet Familien Leihkinderwägen für die Zeit bis zum Abflug. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere nützliche Zusatzservices: Der Flughafen Wien bietet Reisenden Begleitservices, bei dem Airport-Personal auf schnellstem Weg durch alle Reiseprozesse zum Abfluggate, beim Transfer oder bei der Ankunft hilft. Auch für Unterstützung beim Gepäck oder beim Reisen mit Kindern bietet der Flughafen Wien nützliche Services. Noch schneller kommt man durch die Sicherheitskontrolle mit dem Service FastTrack – damit hat man mehr Zeit für die Vienna Airport Lounges, Shopping oder Gastronomie.

Alle Infos zu Anreise- und Parkmöglichkeiten, Shops und Restaurants, Lounges, Sicherheitskontrolle, Services für Abflug und Ankunft sowie weitere nützliche Reisetipps sind auf der Homepage des Flughafen Wien unter www.viennaairport.com zu finden. (red)