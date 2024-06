Dertour Austria Salzburg mit neuer Adresse

Das Salzburger-Team von Dertour Austria freut sich über sein neues Büro - von der bisherigen Stammadresse Münchner Bundesstraße ging es kürzlich ins neue Business Center Hagenau 2.

Neue zukunfts- und klimafite Räumlichkeiten

Geschäftsführer Martin Fast sagt zu dem Umzug in das erst 2023 fertiggestellte Büro: „Wir haben länger gesucht, aber nun in Hagenau die idealen Büroräume in Salzburg gefunden. Wir sind hier gut erreichbar, barrierefrei und auch betreffend Klimaeffizienz auf dem neuesten Stand. Nachdem wir am Standort Wien schon seit längerem in modernen, bestens ausgestatteten Büros eingemietet sind, war ein Umzug auch in Salzburg an der Zeit. Beide Standorte sind so zukunfts- und klimafit, unsere KollegInnen fühlen sich in Wien und Salzburg nun gleichermaßen wohl im Büro.“ (red)