Botros Tours veröffentlicht Winterkatalog 2024/25

Der Spezialreiseveranstalter für Reisen in den Orient hat seine schönsten Angebote für Ägypten, Jordanien, die Türkei, Marokko, den Oman und die V.A.E. wieder in einem Katalog zusammengestellt. Alle Angebote für die Wintersaison (November 2024-April 2025) sind bereits buchbar und auch der Katalog kann auf www.botrostours.at/katalog online durchgeblättert bzw. als PDF heruntergeladen werden.

Neue Angebote im Winter

Angefangen von Nil-/Segelkreuzfahrten über Oasentouren bis hin zu kombinierten Rundreisen und Städteflügen - der neue Katalog hält für jeden Reisenden das passende Angebot für das beliebte Ziel Ägypten parat.

Aber auch in den weiteren Zielgebieten hat Botros Tours einige Neuheiten zu bieten. So wurden viele der beliebtesten Programme weiterentwickelt und den Bedürfnissen der gemeinsamen KundInnen entsprechend angepasst. Zu den neuen Produkte zählen beispielsweise die Reisen „Jordanien Deluxe“ und „Wochenende in Istanbul“. Und auch das Oman-Portfolio wurde um zwei weitere faszinierende Angebote erweitert: „Königin der Wüste“ und „Oman Aktiv“.

Der Online-Katalog kann bereits auf www.botrostours.at/katalog durchgeblättert bzw. als PDF heruntergeladen werden. Der Printkatalog zum Bestellen folgt voraussichtlich in der dritten Juliwoche. (red)