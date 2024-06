Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25/26

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Hitzewellen in mehreren Regionen der Welt:

Lokalen Berichten zufolge wurde für weite Teile Pakistans eine Hitzewarnung herausgegeben, die mindestens bis morgen gelten wird. In Sibi (Belutschistan) können Temperaturen von bis zu 49 Grad Celsius auftreten. Auch in Tunesien herrscht derzeit große Hitze, im Nordosten der USA sind ebenfalls Extremtemperaturen möglich. Selbst im saudi-arabischen Mekka, das große Hitze gewohnt ist, starben jüngst hunderte Pilger wenn nicht sogar mehr, als dort über 50 Grad gemessen wurden.

Jahrestag der Wahlen in Sierra Leone:

Montag, der 24. Juni 2024, ist der erste Jahrestag der teilweise umstrittenen Wahlen von 2023. Es ist möglich, dass es in diesem Zusammenhang zu Spannungen und Protesten kommt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Busfahrer-Streik in Liverpool:

Die Busfahrer von Liverpool befinden sich aktuell in Gehaltsverhandlungen. Sollten diese erfolglos verlaufen, ist ein Streik im öffentlichen Nahverkehr von Liverpool vom Montag bis Mittwoch möglich. Sollte er wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen.

Nahverkehrsstreik im süditalienischen Lecce:

Für den Mittwoch, 26. Juni 2024, von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr ist ein Streik im Nahverkehr der OST UILT-UIL in der Provinz Lecce, Region Apulien, geplant. Der Ausstand betrifft das Busunternehmen SGM. Sollte er wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen.

Generalstreik in Uruguay:

Der Gewerkschaftsverband PIT-CNT hat für den Donnerstag, 27. Juni 2024, von 9 bis 13 Uhr einen Generalstreik und eine Demonstration auf der Avenida José Belloni und der Avenida 8 de Octubre in Montevideo angekündigt. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Wahlen in Iran:

Am Freitag, 28. Juni 2024, finden im Iran Präsidentschaftswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

In Kooperation mit: