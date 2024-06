Austrian Airlines: Zweiter Dreamliner in Wien gelandet

Erst vor wenigen Tagen, am 15. Juni, hat die erste Boeing 787-9 mit der Kennung OE-LPL ihren Langstreckendienst bei Austrian Airlines gestartet und ist zum Erstflug nach New York abgehoben. Nun landete auch schon das zweite neue Austrian Airlines Flottenmitglied mit der Kennung OE-LPM in Wien. Nachdem das Flugzeug im spanischen Teruel die Austrian Airlines Livery erhalten hat, ist es nun bereit, in den rot-weiß-roten Farben seinen Dienst anzutreten.

In den nächsten Tagen wird die OE-LPM im Austrian Kurzstreckennetz unterwegs sein und vorwiegend Ziele wie Düsseldorf, Frankfurt und Berlin anfliegen. Am 28. Juni hat der neue Dreamliner Premiere auf der Langstrecke und absolviert seinen ersten Interkontinentalflug nach Chicago.

Modernisierung der Langstrecken-Flotte

Die Einflottung des neuen Flugzeugtyps Boeing 787-9 ist ein bedeutender Meilenstein für Austrian Airlines. Damit beginnt die österreichische Fluggesellschaft mit der Modernisierung und Erweiterung ihrer Langstrecken-Flotte. Zu den zwei ersten Boeing 787-9 werden neun weitere die bestehenden Langstreckenjets der Boeing 777- und 767-Familien bis 2028 schrittweise ersetzen. Die Integration von insgesamt elf Boeing 787-9 Flugzeugen in den nächsten vier Jahren ist ein bedeutendes Signal für den Standort Österreich sowie das Drehkreuz Wien.

Neues „Servus in der Luft“

Mit dem neuen Dreamliner bekommt Österreichs Homecarrier eines der innovativsten Langstreckenmodelle auf dem Markt. So bietet die Maschine insgesamt mehr Freiraum und Komfort sowie größere Gepäckfächer. Weiters erwartet die Fluggäste an Bord ein innovatives Lichtsystem, das sich je nach Tages- oder Nachtzeit an den Biorhythmus anpasst. Dies sorge nicht nur nur für zusätzliches Wohlbefinden, sondern würde auch nachweislich dazu beitragen, den Jetlag zu reduzieren. Besonders leise Triebwerke und die größten Fenster in der Flugzeugbranche tragen ebenfalls zu dem besonders entspannten Reiseerlebnis bei. Insgesamt bietet der Dreamliner Platz für 294 Fluggäste, darunter 26 Plätze in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 247 in der Economy Class

Außerdem wird Gästen auf Langstreckenflügen mit der Boeing 787 Internetzugang an Bord geboten. Und auch Genuss und Kulinarik kommen nicht zu kurz. So kann man sich an Bord des Dreamliners auf das "Tastefully Austrian" Langstrecken-Menükonzept freuen. Dabei sorgen beispielsweise die Do & Co Flying Chefs und das "Wiener Kaffeehausservice an Bord" für kulinarischen Genuss in der Business Class, während man auch in der Premium Economy oder Economy Reiseklasse zwischen unterschiedlichen Menüs wählen kann. (red)