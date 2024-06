Touralpin bietet Hilfe für abgesagte FTI Hotelbuchungen in Österreich

Als Incomer arbeitet Touralpin Touristik bereits seit 1990 mit einer großen Anzahl an Hotels in Österreich zusammen und wickelt für zahlreiche Reiseveranstalter die Hotelbuchungen in Österreich ab. Durch die Insolvenz der „FTI Touristik“ stehen zahlreiche Reisebüros vor dem Problem, einen Ersatz für ihre Kunden zu finden. Aus diesem Grunde bietet nun Touralpin Touristik allen Reisebüros in Österreich, Deutschland und der Schweiz eine schnelle und unkomplizierte Hilfe an, damit man bereits gebuchte Hotels doch noch in Anspruch nehmen kann.

Schnelle Hilfe - so funktioniert's

Dazu brauchen die Reisebüros nur die FTI-Buchungsbestätigung (samt Buchungsnummer, Kundennamen und Reisepreis) per E-Mail an Touralpin Touristik senden, daraufhin wird die aktuelle Verfügbarkeit erneut geprüft und in Folge ein Angebot an das Reisebüro gesendet. Sollte das gebuchte Hotel inzwischen nicht mehr bestätigt werden, wird man versuchen eine Alternative anzubieten. Natürlich erhalten die Reisebüros eine Provision bzw. wird eine Netto-Rechnung abzüglich Provision ausgestellt.

Die Buchungsabwicklung wird schnell und unkompliziert durchgeführt, damit die Reisebüros ohne großen zusätzlichen Aufwand ihre Hotelbuchungen retten können und keine Umsätze verloren gehen.

Ihre Anfragen dazu senden die Reisebüros direkt an das Incomingbüro:

Touralpin Touristik Ges.m.b.H

Atzingerberg 16, A-5751 Maishofen

Tel.: +43 6542 695

E-Mail.: incoming@touralpin.at

Weitere Infos unter: www.touralpin.at (red)