Der Katalog beinhaltet neben Reiseklassikern und neuen Angeboten auch elf besondere Jubiläumsreisen, die Kneissl Touristik Gästen zum 40er präsentiert: Die JubiläumsReisen erkunden „Preußens Pracht und Gloria“, die Bretagne intensiv, València mit Cuenca und Maestrazgo, Sie sind auf der spanischen Silberstraße unterwegs, widmen sich den Schönheiten Friauls, der bildschönen Region Mailand-Ligurien-Cinque Terre und wieder - etwas adaptiert - den Vulkanen Süditaliens. Sie erkunden mit kunsthistorischem Interesse die Region Zips und endlich wieder das klassische Ägypten von Kairo bis Abu Simbel. Zum Jubiläum muss man dick auftragen - das beweisen die großartige neue Reise zu den Naturwundern in USA-West und die hochkarätige BrasilienReise.

Von Schostakowitsch bis Saudi-Arabien

Der neue Katalog hält aber eben nicht nur die elf JubiläumsReisen bereit, sondern bringt weitere neue Reisen, Reisetermine und eingestreut Reiseberichte der ReiseleiterInnen: Für Musikfreunde ein Muss ist die Reise mit Reiseleiter Dr. Steurer zum Schostakowitsch-Festival im Mai 2025 in Leipzig. Eine neue SevillaReise und eine ausführliche AndalusienReise von der Sierra Nevada bis zum Doñana NP, die Kombi Senegal-Gambia und (wieder im Programm) die Höhlenkirchen Nordäthiopiens setzen starke Akzente im Kneissl-Programm. Inspirierend sind die Reisen auf die Seychellen, Oman ausführlich mit Fjorden und Weihrauchbäumen, Japan mit der Expo in Ōsaka, die Höhepunkte Chinas, ein adaptiertes Vietnam-Kambodscha-Programm oder die Reise in Saudi-Arabien.

Die neuen Reisen beleben das bewährte Reiseangebot in Europa und weltweit, das mit StädteReisen und RundReisen Reisewünsche umfassend erfüllt. WanderReisen, MusikReisen, NaturReisen, KulturReisen, Reisen mit regionalen Festen, Wildlife in Afrika und Nordlichter in Europa: Kneissl-Reiseleiter bringen Naturschauspiele, Kulturschätze, historische Entwicklungen und Alltagserfahrungen in einen stimmigen Erfahrungsraum. Lustvolle Spaziergänge durch Geschichte und Gegenwart sind garantiert.

Der vorliegende Katalog ergänzt die Jahreskataloge 2024, die bis zum Erscheinen der Kataloge 2025 gültig bleiben. Hier kann man den Katalog auch online durchblättern: www.kneissltouristik.at/de/kataloge (red)