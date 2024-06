alltours stellt Winterprogramm & Ganzjahreskataloge vor

Die drei neuen alltours Jahreskataloge sind digital als Online-Blätterkataloge und als Druckexemplare verfügbar und decken die folgenden Destinationen ab:

Kanaren & Madeira (Gran Canaria, Teneriffa/La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Madeira/Port Santo)

(Gran Canaria, Teneriffa/La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Madeira/Port Santo) Nordafrika & Orient (Ägypten, Tunesien, Marokko, Vereinigte Arabische Emirate, Oman)

(Ägypten, Tunesien, Marokko, Vereinigte Arabische Emirate, Oman) Fernziele (Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba, Curacao, Kapverden, Mauritius, Seychellen, Malediven, Thailand, Bali, Sansibar, Kenia)

Alle weiteren Flugpauschalreiseziele für den Winter, wie Mallorca und die Türkei sowie das gesamte Individualreiseprogramm sind online verfügbar. Weitere alltours Ganzjahreskataloge werden im Oktober 2024 zur Vorstellung des Sommerprogramms 2025 präsentiert.

Winterprogramm 2024/25

Buchungsboom & Wachstumsziele

„Der positive Buchungstrend aus dem vergangenen Winter setzt sich in der aktuellen Sommersaison fort. Zusätzlich bietet der Wegfall des insolventen Reiseveranstalters FTI weiteres Wachstumspotential. Wir haben über alle Reiseziele hinweg FTI-Kontingente von den Hotel- und Fluggesellschaften für den Sommer übernommen und so unser Kurzfrist- und Lastminute-Angebot zusätzlich ausgebaut“, so Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours.

Insbesondere in der Türkei und Ägypten hat alltours für den laufenden Sommer und den kommenden Winter die Kontingente deutlich erweitert und auch in anderen Destinationen das Programm um zahlreiche Hotels von FTI ergänzt, von denen jetzt einige bei alltours exklusiv angeboten werden. Darüber hinaus hat alltours sein Winterprogramm auf den Kanaren noch einmal erheblich ausgebaut und insbesondere die Kapazitäten bei den führenden Hotelketten erhöht und damit ein deutlich gesteigertes Bettenvolumen gesichert.

Fokus auf Best Ager

Darüber hinaus hat alltours sein Reiseangebot mit Blick auf die Wünsche der Best Ager gezielt erweitert, denn: die Generation 60plus ist aktiver denn je - reisefreudig, sportlich aktiv und kulturell interessiert. „Die Generation 60plus will sich noch viele langersehnte Reisewünsche erfüllen, sucht im Urlaub eine vielfältige Mischung aus Kultur, Service und Erholung und spart auch nicht an ihren Urlaubsreisen. Reisen gehört für diese Generation einfach zur Lebensqualität dazu. 80 ist das 60 von gestern“, so Verhuven.

Willi Verhuven kündigt Abschied an

Die Pläne gibt es schon länger – nun sollen sie auch umgesetzt werden: Der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Alltours, Willi Verhuven, verabschiede sich im Herbst Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft des Veranstalters. Stattdessen wird er Vorsitzender der von ihm gegründeten Alltours-Stiftung. Zudem will er sich weiterhin um die Allsun Hotels kümmern.

Sein Nachfolger Jan Mayer hat am 1. Juni als Geschäftsführer die Verantwortung für Finanzen, das Produkt sowie den Hotel- und Flugeinkauf samt Kalkulation übernommen, die bislang in Verhuvens Händen lagen. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt sei der Einstieg eine große, aber auch „spannende Herausforderung“, spielt der erfahrene Manager auf die Folgen der FTI-Insolvenz an. (red)