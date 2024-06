Austrian Airlines: Neuer Dreamliner hebt nach New York ab

Der erste Langstreckenflug mit dem neuen Austrian Airlines Dreamliner des Typs Boeing 787-9 hob am Samstagnachmittag um 16:55 Uhr mit der Kennung OE-LPL und der Flugnummer OS87 zum JFK-Airport in New York ab. Zur Feier des Erstflug wurden die Gäste im Beisein des Austrian Airlines Vorstandsteams CEO Annette Mann, CCO Michael Trestl und COO Francesco Sciortino sowie von Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, im Rahmen eines Gate-Events auf "das neue Servus in der Luft" entsprechend eingestimmt und willkommen geheißen. „Wir freuen uns, dass unsere Fluggäste ab dem heutigen Erstflug auf der Langstrecke nach New York unsere österreichische Gastfreundschaft verbunden mit einem neuen, innovativen Reisekomfort genießen können“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl im Rahmen des Gate-Events.

"Start in ein neues Flugzeugzeitalter"

Der Erstflug des ersten Dreamliner markiere einen wichtigen Meilenstein für Austrian Airlines. Denn mit der OE-LPL beginnt die österreichische Fluggesellschaft mit der Modernisierung und Erweiterung ihrer Langstrecken-Flotte. Zehn weitere Boeing 787-9 sollen so die bestehenden Langstreckenjets der Boeing 777- und 767-Familien bis 2028 schrittweise ersetzen. „Mit dem Dreamliner hebt Austrian Airlines in ein neues Flugzeugzeitalter ab, nimmt Kurs auf Wachstum und kann sich wieder optimal im internationalen Wettbewerb positionieren. Die Integration von insgesamt elf Boeing 787-9 Flugzeugen in den nächsten vier Jahren ist ein bedeutendes Signal für den Standort Österreich sowie das Drehkreuz Wien und ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft!", so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

„Austrian ist die wichtigste Airline am Flughafen Wien, die fast die Hälfte unseres Passagieraufkommens abdeckt. Der Einsatz des ersten Dreamliners bei unserem Home Carrier markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Airline und des Flughafens. Mit dem Ausbau der Langstreckenflotte beflügelt Austrian das Geschäft und Fernreiseangebot ab Wien. Nordamerika steht an der Spitze des Langstreckenangebots am Flughafen Wien. Mit dem Dreamliner kommen nun mehr Kapazität und neue Verbindungen in die USA dazu. Das bedeutet auch ein starkes Wachstumssignal für den Luftfahrtstandort Wien“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, und gratuliert Austrian zum erfolgreichen Start des Dreamliners.

"Das neue Servus in der Luft"

Ob Business, Premium Economy oder Economy Class - der Dreamliner verspreche Passagieren aller Buchungsklasse ein neues, verbessertes Reiseerlebnis. So bietet die Maschine insgesamt mehr Freiraum und Komfort sowie größere Gepäckfächer. Weiters erwartet die Fluggäste an Bord ein innovatives Lichtsystem, das sich je nach Tages- oder Nachtzeit an den Biorhythmus anpasst. Dies sorge nicht nur nur für zusätzliches Wohlbefinden, sondern würde auch nachweislich dazu beitragen, den Jetlag zu reduzieren. Besonders leise Triebwerke und die größten Fenster in der Flugzeugbranche tragen ebenfalls zu dem besonders entspannten Reiseerlebnis bei.

Gäste der Business Class erwarten großzügige Sitzen, die sich problemlos in ein flaches Bett verwandeln lassen. Sie bieten neben höchstem Komfort auch direkten Zugang zum Gang sowie reichlich Stauraum. Zudem sorgen die erhöhten Seitenwände der Sitze für ein hohes Maß an Privatsphäre. Insgesamt bietet der Dreamliner Platz für 294 Fluggäste, darunter 26 Plätze in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 247 in der Economy Class.

Kulinarik & Internet an Bord

Neben den Annehmlichkeiten des neueste Flugzeugmodell wird Reisenden auch Neues im Bereich Kulinarik geboten: So können sich Fluggäste an Bord des Dreamliners auf das "Tastefully Austrian" Langstrecken-Menükonzept freuen. In der Business Class erwartet Gäste die Do & Co Flying Chefs und das "Wiener Kaffeehausservice an Bord", während Reisende in der Premium Economy oder Economy Reiseklasse zwischen unterschiedlichen Menüs wählen können.

Zudem wird der lang ersehnte Internetzugang sukzessive in der interkontinentalen Flotte von Austrian Airlines eingeführt. Auf Langstreckenflügen mit der Boeing 787 wird Fluggästen ab sofort in allen Flugklassen FlyNet Messaging kostenlos geboten. Zusätzlich können die Passagiere zwischen zwei kostenpflichtigen WiFi-Paketen wählen - dem FlyNet Premium 2-Stunden-Paket um 15 EUR oder dem FlyNet Premium Full Flight Paket um 25 EUR. HON Circle Member profitieren auf interkontinentalen Dreamliner-Flügen immer von einem kostenlosen FlyNet Premium-Zugang. (red)