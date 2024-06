Anex: EM-Gewinnspiel für Agents

Die Anex-Gruppe legt für Reisebüros kurzfristig noch ein EM-Tipp-Gewinnspiel auf. Das Besondere für die EM-Fußball-Fans: Es gibt nicht nur Preise für die Top 5-Gesamtsieger - also diejenigen Teilnehmenden, die über das gesamte Turnier richtig getippt haben - sondern jeweils auch Preisausschüttungen für die Spieltages-Sieger in der Vorrunde, als in der Gruppenphase.

Anex-Reisebüro EM Cup 2024: Mitfiebern & gewinnen

Die Gewinner erwarten sehr attraktive Preise: Die Plätze 1-3 unter den Gesamtsiegern können auf einwöchige 5-Sterne-Hotelaufenthalte für zwei Personen im Selectum Luxury oder Selectum Family-Resort sowie im Kremlin Palace freuen. Für den 4. Platz loben die Anex-Reisemarken eine Wildcard, also eine kostenfreie Teilnahme, für die im November stattfindende sehr beliebte RedCarpetNight aus. Der 5. Platz erhält ein Neckermann Reisen-Deko-Paket für sein Reisebüro. Die Reisemarken Anex Tour, Öger Tours und Neckermann Reisen übernehmen jeweils die Patenschaft für die Tipp-Sieger in der Gruppenphase. Den Reisebüros mit dem besten Fußball-Riecher winken als Tagessieg ein Reisegutscheine der drei Marken im Wert von 300 EUR.

„Die turbulenten Tage, die wir als Branche durch die FTI-Insolvenz erlebt haben, haben dafür gesorgt, dass das für viele Menschen eigentlich Wichtigste im Leben – der Fußball – auch bei uns etwas in den Hintergrund gerückt ist. Doch wir freuen uns nun umso mehr, dass die Fußball-EM der Herren endlich beginnt, und wir mit unserem Tipp-Spiel für noch mehr Spannung und tolle Preise sorgen können. Wir freuen uns daher auf zahlreiche Anmeldungen“, so Hakan Gürova, Direktor Vertrieb der Anex Gruppe.

Weitere Infos & Anmeldung

Die komplette Gewinnübersicht wird mit dem Kick-off zur Fußball Europameisterschaft 2024 live geschaltet. Ganz gleich, ob die teilnehmenden Reiseprofis leidenschaftliche Fußballfans oder Gelegenheitszuschauer sind, beim ANEX Reisebüro EM Cup hat jeder die Chance, einen Treffer zu erzielen und zu gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei. Der Einstieg in das Gewinnspiel ist auch nach Beginn des Turniers jederzeit möglich.

Anmeldung zum Gewinnspiel unter: www.anextour.de/anex-em-kicktipp-gewinnspiel/ (red)