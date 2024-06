T.A.I. Werbe Grand Prix: Wer auf Marken setzt, gewinnt

Mehr als 100 Tourismus- und Werbe-Profis nahmen daran teil und ließen – neben den PreisträgerInnen der Medaillen „Signum Laudis“-Medaillen in Gold, Silber und Bronze sowie jenen der Sonderpreise – vor allem den Kristall-Award Gewinner:innen des T.A.I. Werbe Grand Prix, also den Besten der Besten, Applaus zukommen.

Publikum als Jury

Die Bezeichnung als härtesten und fairsten Wettbewerb touristischer Werbung im deutschsprachigen Raum ist eine Tatsache: Denn das Votum erfolgt nicht nur durch eine Fachjury, sondern vor allem auch durch den wichtigsten Juror den es für jegliche Werbung gibt, durch das Publikum.

Der T.A.I. Werbe Grand Prix ging 2024 bereits zum 37. Mal über die Bühne. Die Fachjury stand unter Vorsitz des Agentur-Profis Stefan Schmertzing („Agentur Wunderknaben“), wobei Petra Stolba, die Kabinettschefin des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, an vorderster Front mitwirkte. Das Publikum war im Zeitraum April und Mai 2024 aufgerufen, per Online-Votum seine Favoriten zu küren.

Stark besetztes Feld

Mit über 200 Einreichungen war das Feld stark besetzt, die Professionalität der Print- und Onlinekampagnen beeindruckend. Stärkste Kategorie bildeten diesmal die TV-Spots und Imagefilme. Wobei sich für den Vorsitzenden der Fachjury, Stefan Schmertzing, der Trend zur klaren Positionierung verfestigt: „Es sind vor allem Marken, die unsere Probleme lösen. Das haben wir zuletzt außer Acht gelassen. Entscheidend ist es, auf allen Kommunikations-Kanälen präsent zu sein, sowohl online als auch in klassischen Bereichen, wie TV, Radio und Print!“

Methodik und Preise

Der T.A.I. Werbe Grand Prix wurde auch 2024 in den Kategorien Print (Plakate, Kataloge, Prospekte), TV‐ und Radio‐Spots, Websites sowie Marketing- und Social-Media-Kampagnen (online & digital) ausgetragen. Die Bewertung erfolgte auf www.werbegrandprix.at, wie erwähnt, sowohl durch die Fachjury als durch Reise-affines Publikum. Die besten Exponate aus Sicht des Publikums und der Fachjury erhielten jeweils „Signum Laudis“-Medaillen in Gold, Silber und Bronze. In Einzelbereichen besonders herausragende Einreichungen wurden von der Fachjury mit einem „Sonderpreis“ gewürdigt.

Die Kristall-Award GewinnerInnen

Award-GewinnerInnen im T.A.I. Werbe Grand Prix waren jene Exponate, die in beiden Wertungen – Jury und Publikum – in ihren Kategorien die mit Abstand höchste Punkteanzahl erreichten.

Österreich Werbung – „Austria‘s Youngest Ski Instructor“ | (Online & Digital-) Marketing sowie Social-Media-Kampagnen

Snow Space Salzburg Bergbahnen AG – TV-Spot: „Gondel Talk im Snow Space Salzburg - Employer Branding mal anders“ | Spots gesamt

Agentur SiMedia – „Website-Projekt OLM Nature Escape“ www.olm.it | Websites gesamt

Vorarlberg Tourismus – „Gastgeben auf Vorarlberger Art - 108+ Beiträge zur Tourismusstrategie“ | Plakate, sonstige Werbemittel

Kneissl Touristik – „Nordland 2024“ | Kataloge gesamt

Detaillierte Informationen finden Interessierte unter www.werbegrandprix.at/id-2024.html (red)