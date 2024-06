FTI-Insolvenz: Botros Tours bietet Alternativen

Als Spezialveranstalter für Reisen in den Orient hat Botros maßgeschneiderte, individuelle Reisen, Rundreisen, Nilkreuzfahrten und Kombinationen in den Zielgebieten Türkei, Ägypten, Marokko, Jordanien, Oman und Vereinigte Arabische Emirate an. Speziell für Ägypten gibt es dem Veranstalter zufolge beliebte und interessante Kombinationsmöglichkeiten fix und fertig im Angebot.

Optionsfristen und Stornogebühren

Hingewiesen wird darauf, dass bei Botros-Buchungen die Anzahlung im Reisebüro bleibt. Da ausschließlich Linienflüge mit Egyptair, Austrian, Turkish Airlines, Emirates etc. angeboten werden, hängen die Optionsfristen und Stornogebühren hauptsächlich von der Ticketausstellung ab. „Dennoch sind wir im Falle der FTI-Umbuchungen stets bemüht, die Optionsfristen auszudehnen und Sonderkonditionen betreffend der Ticketausstellung zu erzielen“, so der Veranstalter. „Wir bedauern die Auswirkungen dieser schwierigen Phase für alle Betroffenen und versichern Ihnen unsere bestmögliche Unterstützung.“ (red)