FTI-Insolvenz: Anex Tour mit Flex Tarif und Vorleistung

Die Anrechnung kann laut Anex Tour erfolgen, wenn FTI-Kunden ihre Forderung an den DRSF an den Düsseldorfer Veranstalter abtreten. Ein entsprechendes Formular für eine Abtretungserklärung steht auf der Anex Tour-Website zur Verfüg (anextour.de/fti-gaeste/). Der FTI-Kunde erhält, nachdem er die Zahlung an FTI und eine FTI-Buchungsbestätigung nachweisen kann, eine Gutschrift in Höhe der geleisteten Zahlung auf eine neue Buchung der Marke Anex Tour.

Der Düsseldorfer Veranstalter tritt damit in Vorleistung für die noch ausstehende Kundengeld-Zahlung des DRSF, dem Insolvenzversicherer von FTI. Ein FTI-Kunde brauche somit die Auszahlung des DRSF nicht abzuwarten, um einen neuen Urlaub zu finanzieren.

Forderungsabtretung mit gleichem Wert

Wichtig: Voraussetzung für die Forderungsabtretung ist, dass die neu eingebuchte Reise mindestens den gleichen oder eine höheren Reisepreis als die ursprünglich gebuchte Reise hat. Bei einem geringerem Reisepreis als bisher gebucht, ist eine Forderungsabtretung nicht möglich.

Zusätzlich gewährt die Reisemarke Anex Tour ihren Flex Tarif kostenfrei für alle Neubuchungen bis zum 30. Juni 2024. Damit können FTI-Kunden 29 EUR je vollzahlendem Gast sparen. Der Anex-Flex Tarif ermöglicht eine kostenlose Umbuchung bis zehn Tage vor der Abreise und eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Reiseantritt. Eingebucht werden kann der Tarif für FTI-Gäste mit der Aktion S sowie der Codierung FLFTI.

„In der anstrengenden Zeit der Ungewissheit, ob der verdiente Urlaub stattfinden kann oder nicht, wollen wir es unseren Reisebüros und den FTI-Gästen so einfach und auch kostenneutral wie möglich machen, eine neue Reise zu buchen“, erklärt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH.

Matching für Kreta

Bei allen Pauschalreise-Neubuchungen von FTI-Kunden für die Destinationen Türkei kann für die Marke Anex Tour der Reisepreis in 320 Hotels gematched, also abgeglichen werden, ob der gleiche Preis wie bei der ursprünglichen Buchung möglich ist. Eine entsprechende Hotelliste kann auf der Anex Tour-Website eingesehen werden. Darüber hinaus bietet Anex Tour auch ein Matching für Pauschalreisen mit Agean Airlines-Flügen ab Frankfurt und München nach Kreta an. Das Matching ist generell nur für identische Reisedaten und Reiseleistungen möglich.

Forderungsabtretung: Was ist zu tun?

Das Procedere im Detail In der Buchung betroffener Kunden erfassen Reisebüros die FTI-Buchungsnummer und den Preis als unverbindlichen Kundenwunsch. Die Abtretungserklärung senden die Agenturen mit dem Zahlungsnachweis des Kunden und der FTI-Reisebestätigung an: Abtretung@anextour.de. Nach Bearbeitung und Prüfung erhält der Reisebüro-Kunde eine neue Rechnung, in der die bereits geleistete Zahlung als Gutschrift erfasst ist. Der verbleibende Reisepreis wird vier Wochen vor Reiseantritt fällig.(red)