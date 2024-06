DERTOUR Austria stockt Kontingente auf

Angebote gibt es insbesondere für die beliebtesten Urlaubsdestinationen Türkei, Ägypten, Kanaren und Balearen, Griechenland, Tunesien, Italien, Dubai, Abu Dhabi, Thailand, Malediven und Nordamerika. Flugpartner sind unter anderem Condor, Emirates, Etihad und Sunexpress. Die Ersparnis liege bei bis zu 300 Euro pro Person, heißt es.

Kurzentschlossene könnten so schon für unter 600 EUR pro Person nach Ägypten in das neu eröffnete Sentido Reef Oasis Suakin Resort reisen – all inclusive-Verpflegung und Flug sowie Rail & Fly-Ticket inkludiert. Darüber hinaus hab Dertour das Hotel-Angebot um besonders gefragte Häuser erweitert. Neu buchbar sind beispielsweise der beliebte Club Paradisio El Gouna in Ägypten sowie das Armella Hill Hotel in Side Antalya.

Kostenfreie Stornierung

Mit kulanten Regelungen insbesondere für FTI-Kunden möchte Dertour laut einer Mitteilung dazu beitragen, dass dem Sommerurlaub nichts im Wege stehe. So bieten die Veranstalter Dertour und ITS z. B. für alle Neubuchungen bis 17. Juni 2024 für die Urlaubsziele Ägypten, Griechenland, Kanaren, Mallorca, Türkei und Tunesien die Möglichkeit einer kostenfreien Stornierung bis drei Tage vor Reiseantritt an, falls die ursprünglich gebuchte FTI-Reise stattfinden sollte. Diese Regelung gilt für Pauschalreisebuchungen mit Abreisetermin bis 31.Oktober 2024. Auf diese Weise erhielten FTI-Gäste Planungssicherheit und könnten sich beruhigt auf den Urlaub freuen. Sie müssten nicht mit einer Neubuchung bis Stornierung ihrer ursprünglichen Reise warten und keine doppelten Kosten befürchten, so das Unternehmen.

Darüber hinaus verzichtet die Dertour Group zunächst bis zum 17. Juni 2024 bei allen Neubuchungen bei ihren klassischen Veranstaltern auf die sonst übliche Anzahlung. Dies soll eine unnötige finanzielle Doppelbelastung der Reisenden verhindern. (red)