Emirates & Condor unterzeichnen Codeshare-Vereinbarung

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird Condor Emirates-Flüge mit seinem Airline-Code DE versehen, die von Dubai aus zu attraktiven touristischen Hotspots fliegen und somit neue Reiseoptionen für Condor-KundInnen zu zahlreichen Zielen im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika, Zentralasien und auf dem indischen Subkontinent anbieten. Die Codeshare-Aktivierung erfolgt zur Aufnahme der Condor-Strecke zwischen Berlin und Dubai im Oktober dieses Jahres. Die neue Vereinbarung bietet Emirates-KundInnen nahtlose Flugverbindungen und eine erweiterte Auswahl an Umsteigemöglichkeiten auf Condor-Flüge via Deutschland zu beliebten Zielen wie Mallorca und den Kanarischen Inseln sowie zu internationalen Destinationen in Nord-, Mittel- sowie Südamerika und der Karibik.

„Wir freuen uns, unsere bestehende Partnerschaft mit Condor, Deutschlands beliebtestem Ferienflieger, weiter auszubauen, um Condor-Kunden mehr Flugoptionen und hervorragende Konnektivität zu einzigartigen Zielen in unserem Streckennetz zu bieten. Außerdem genießen Passagiere den besonderen Service und die berühmte Gastfreundschaft an Bord von Emirates entlang der gesamten Reise ab Dubai. Emirates hat derzeit kommerzielle Kooperationsabkommen mit 161 Interline-, Codeshare- und Intermodal-Partnern geschlossen und so unser Streckennetz auf über 1.650 Städte erweitert“, sagt Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer.

Strategischer Meilenstein für Condor

Die Partnerschaft mit Emirates, einer der weltweit führenden Fluggesellschaften, sei ein wichtiger strategischer Meilenstein für Condor und deren KundInnen. „Wir freuen uns, durch die Intensivierung unserer bestehenden Interline-Partnerschaft hin zu einem Codeshare eine nahtlose und noch bessere Konnektivität anbieten zu können. Unsere Gäste werden eine weitaus größere Auswahl an Flügen zu noch mehr Zielen mit dem gewohnten Komfort genießen und auf allen Flügen vom Besten beider Fluggesellschaften profitieren“, so Peter Gerber, CEO von Condor.

Durchgängige Tarife & Skyward-Abkommen

Im November 2023 schlossen Emirates und Condor ein gegenseitiges Interline-Abkommen ab. Dieses ermöglicht Fluggästen eine verbesserte Fluganbindung auf 70 von beiden Airlines betriebenen Strecken in Europa, Afrika, Asien, Australasien sowie dem Nahen und Mittleren Osten mit einem einzigen durchgängigen Tickettarif und einer durchgängigen Gepäckregelung. Emirates und Condor unterzeichneten außerdem eine Vereinbarung zum Vielfliegerprogramm Emirates Skywards. (red)