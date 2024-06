Mein Schiff 1: Swingend durch auf der Ostsee

Vom 12. bis 22. Juni 2025 sticht die Mein Schiff 1 ab Kiel als „Mein Schiff meets ELBJAZZ“ mit Gregory Porter in See. Der zweifache Grammy Preisträger sei eine der unverzichtbaren Größen des zeitgenössischen Jazz. Seine umwerfende Stimme, die genauso im Soul, Blues und Gospel zuhause ist, mache jeden Song, egal ob Eigen- oder Fremdkomposition, umgehend zu einem Porter Song, so TUI Cruises in der Pressemeldung zur Themenkreuzfahrt. Als Support für den Mann mit der Ballonmütze haben sich Kat Eaton und das Anke Helfrich Trio angekündigt. Die Themenreise ist ab sofort buchbar.

Jazzklänge der absoluten Extraklasse

Gregory Porter wird als Headliner der Reise ein Live-Konzert auf dem Pooldeck spielen und dafür sorgen, dass die Mein Schiff 1 über die Ostsee swingt. Als Support hat er Kat Eaton dabei, die sich als talentierte und hart arbeitende Soul/Jazz-Künstlerinnen auf ihrem Gebiet etabliert hat. Außerdem wird Kat Eaton, die erst kürzlich ihr zweites Album „Honestly“ veröffentlicht hat, auch ein eigenes Konzert spielen. Abgerundet wird das Jazz-Programm an Bord der Mein Schiff 1 vom Anke Helfrich Trio.

Spannende Ziele

Angefahren werden neben Gdynia/Danzig in Polen, Klaipeda, die drittgrößte Stadt Litauens, Tallinn, die Hauptstadt Estlands, sowie das finnische Helsinki und die schwedische Hauptstadt Stockholm. Während der Reise über die Ostsee genießen die Gäste nicht nur Jazzklänge der Extraklasse, sondern auch die Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen in allen Tarifen.

Die zehntägige Themenreise „Mein Schiff meets ELBJAZZ“ mit Gregory Porter an Bord der Mein Schiff 1 ab/bis Kiel vom 12. bis 22. Juni 2025 gibt es ab 1.949 EUR pro Person in einer Innenkabine inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung, ab 2.499 EUR pro Person in einer Balkonkabine inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. (red)