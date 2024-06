Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 23/24

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.



Reisende in und auf dem Weg nach Frankreich sollten weiterhin beachten, dass noch bis einschließlich heut in der Normandie den Ereignissen des D-Day im Jahre 1944 gedacht wird. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich.

Streik in Mali:

Bis einschließlich morgen findet in Mali ein Streik im Finanzsektor statt, nachdem der Generalsekretär der Gewerkschaft SYNABEF festgenommen wurde. In diesem Zusammenhang wird mit massiven Einschränkungen in der Bargeldversorgung gerechnet. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Parlamentswahlen in Bulgarien:

Am Sonntag finden in Bulgarien Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Unabhängigkeitstag in den Philippinen:

Am Mittwoch wird in den Philippinen der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Russland-Tag am Mittwoch:

Zudem wird in Russland am Mittwoch der Russland-Tag gefeiert. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen. Trotz Repressionen sind Demonstrationen möglich. Sie können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Meisterschaftsstart in Deutschland:

Ab kommender Woche Freitag findet in Deutschland die Europameisterschaft 2024 statt. Das Eröffnungsspiel wird in München abgehalten, das Finale wird in Berlin ausgetragen. Während des Zeitraums finden weitere Spiele in verschiedenen Stadien im ganzen Land statt, darunter: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Nahverkehrsstreik in der Toskana:

In der Provinz Massa-Carrara (Region Toskana) wird am 14.6. ein acht-stündiger Streik im öffentlichen Nahverkehr stattfinden. Die Streikzeiten sind: 8:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen.

