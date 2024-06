Discover Airlines kündigt Langstreckenbasis in München an

Discover Airlines baut ihre Präsenz am Flughafen München im kommenden Jahr um Ziele auf der Langstrecke aus. Angeboten werden zunächst neue Direktverbindungen nach Orlando, Windhoek und Calgary. Dafür stationiert die Fluggesellschaft ab März 2025 zwei Airbus A330 in München.

Aktuell bedient Discover Airlines mit fünf Kurzstreckenflugzeuge insgesamt 23 Urlaubsdestinationen.

Langstreckenflüge ab März 2025

„Der Ausbau unserer Präsenz in München ist ein wichtiger Meilenstein für uns,“ erklärt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines. „Wir verfolgen damit konsequent unser Ziel, das Angebot der Lufthansa an den beiden großen deutschen Drehkreuzen mit vielseitigen, attraktiven Urlaubsoptionen zu erweitern und Reisenden noch mehr Auswahl zu bieten. Das gelingt uns mit unseren drei neuen Langstreckenzielen, die bisher noch nie oder zuletzt vor vielen Jahren ab München per Direktflug erreichbar waren. Unser verstärktes Engagement ist ein klares Bekenntnis der Lufthansa Group zum Luftverkehrsstandort München und der gesamten Region.“

So sollen ab 3. März 2025 erstmals drei wöchentliche Direktflüge (Montag, Mittwoch, Freitag) von München nach Orlando angeboten werden. Ab 1. April 2025 werde dann Namibias Hauptstadt Windhoek, ebenfalls dreimal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag, Samstag), angesteuert. Ab dem 12. April folgen laut aktuellem Plan bis zu fünf wöchentliche Flüge (Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag) in die kanadische Stadt Calgary. Alle drei Ziele sollen künftig ganzjährig angeflogen werden.

Präsenz am FH München

„Mit den neuen touristischen Langstrecken ergänzt Discover Airlines das Streckenportfolio am Flughafen München durch hochattraktive interkontinentale Destinationen. Der Ferienflieger zählt zu den größten am Flughafen München beheimateten Fluggesellschaften und fügt sich – als Kombination aus Touristik- und Drehkreuz-Carrier – hervorragend in das Netzwerk der Lufthansa Group ein,“ erklärt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Der Flughafen München ist neben Frankfurt die zweite Heimatbasis des Ferienfliegers. Alle Flüge starten von Terminal 2, sodass für Reisende ein nahtloses Umsteigen von Lufthansa auf Discover Airlines gewährleistet ist. Mit der Stationierung von insgesamt sieben Flugzeugen und ca. 400 Crew KollegInnen sowie 30 Urlaubsdestinationen im Flugplan, festigt Discover Airlines im kommenden Jahr weiter ihr Position als derzeit größter Ferienflieger am Drehkreuz München. (red)