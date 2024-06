FH Salzburg: Turkish Airlines stockt Frequenz nach Istanbul auf

Turkish Airlines nimmt zwischen 15. Juli und 23. Oktober 2024 zwei zusätzliche Flüge zu den bereits bestehenden täglichen Anbindungen in ihren Flugplan auf. Neu sind die Verbindungen am Montag und am Mittwoch. Somit können Passagiere ab Salzburg insgesamt neun wöchentliche Flüge zum Istanbul Airport nutzen. Gestartet wurde die Flugverbindung vor 11 Jahren mit vier wöchentlichen Frequenzen und wurde auf Grund der guten Resonanz sukzessive aufgestockt.

Neun Flüge pro Woche

Details zu den Flugzeiten:

Flugtage: MO, DI, MI, DO, SA

Istanbul - S alzburg : Abflug. 08:10 Uhr - Ankunft:09:45 Uhr

Salzburg - Istanbul: Abflug: 10:40 Uhr - Ankunft: 14:15 Uhr

Flugtage: MO, MI, FR, SO



Istanbul - S alzburg : Abflug: 16:45 Uhr - Ankunft: 18:20 Uhr

Salzburg - Istanbul: Abflug: 19:15 Uhr - Ankunft: 22:45 Uhr

Ab Salzburg in die Welt

Mit dem Angebot von Turkish Airlines steht Reisenden ab Salzburg auch das weltumspannende Streckennetz via Istanbul zur Verfügung. Um einen Vorgeschmack zu geben, wohin es ab Istanbul gehen könnte, seien finale Destinationen wie Johannesburg, Kapstadt, Bangkok, Mauritius, Denpasar/Bali, Kuala Lumpur, Singapur, Phuket, Delhi, Hanoi, Tokio, Seoul, Sansibar, Hongkong, Malediven, Shanghai, Peking, Seychellen, Taipei, Nairobi, Colombo, Jakarta, Muscat und Ho Chi Minh City genannt.

Weitere Infos unter zum Airport Salzburg unter: www.salzburg-airport.com (red)