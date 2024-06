SeaWorld San Diego feiert 60. Park-Jubiläum mit Sommer-Events

SeaWorld San Diego zelebriert seinen runden Geburtstag bis 2. September mit dem Event "Summer Spectacular". In diesem Zeitraum kommen Gäste des Parks in den Genuss neuer Erlebnisse und Shows sowie einer Reihe von Konzerten. Für Abkühlung und kulinarische Vielfalt sorgen außerdem eigens kreierte Speisen, Getränke und Eisvariationen.

Neuer Name - United Parks & Resorts:

SeaWorld Parks & Entertainment ändert seinen Namen zu United Parks & Resorts. Alle Themenparks werden unter ihrem jeweiligen Namen fortgeführt und sind nicht von einer Namensänderung betroffen.

Neue Live-Shows für die ganze Familie

Anlässlich der Feierlichkeiten rund um das 60. Jubiläum der SeaWorld-Parks haben ParkbesucherInnen die Möglichkeit sowohl familienfreundlichen als auch rasanten Live-Shows beizuwohnen.

So können sich Gäste beispielsweise bei der Parade „So Much More to Sea” an der Aufführung des Orcas Shamu und seiner Crew erfreuen, die gemeinsam zu einer aufregenden Reise aufbrechen. Die Live-Show "Together again" rückt hingegen den Aufbau von Shamu’s Happy Harbor mit Gesangs- und Tanzeinlagen in den Mittelpunkt.

Rasanter geht es bei der Stunt-Show BMX BLAST! zu. Bei dieser Hommage an die Historie des südkalifornischen Extremsports treffen Pop- und Punk-Hits auf perfekt ausgeführte Back Flips oder Tail Whips.

Akrobatik steht auch bei der Aufführung Pirates Ahoy! The Battle for Mermaid Cove im Mittelpunkt, wenn Meerjungfrauen und Piraten eine Auseinandersetzung um die Meerjungfrauenbucht führen.

In den Abendstunden erleuchtet dann ein Feuerwerk den Nachthimmel über San Diego und erweckt diesen mit einem schillernden Farbenspiel zu den Klängen beliebter Musik zum Leben.

Spezielle kulinarische Angebote

Neben neuen Shows und Darbietungen können sich BesucherInnen auch auf kulinarische Highlight freuen. Besonders interessant für kleinere Gäste: das Frühstückserlebnis mit Shamu und seinen treuen Gefährten. Die für dieses Event neu kreierten Speisen decken eine Fülle verschiedener Geschmacksrichtungen ab und reichen von Beef Short Rib Bao Buns über Wonton Nachos, Pork Tonkotsu Ramen zu Chicken Stir Fry Noodles.

Aber auch bekannte und beliebte Klassiker wie Fish-Tacos mit Chipotle-Créma, Garnelen-Ceviche oder Pollo Asado-Nachos kehren während der Eventdauer auf die Speisekarte zurück. Für eine willkommene Erfrischung unter kalifornischer Sonne sorgen hingegen Wassermelonen- und Hibiskus-Limonaden oder ein köstliches Eis. Dafür stehen beispielsweise Rita’s Italian Ice und Dreyer’s Ice Cream Parlor, mit einer großen Auswahl verschiedener Eissorten, bereit. Ein besonderes Angebot erwartet auch Bierliebhaber in den Sommermonaten: so gibt es ein hopfenhaltiges Kaltgetränk für lediglich 75 Cent pro Gast.

Vom 13. Juli bis zum 24. August richtet SeaWorld San Diego außerdem jeden Samstag ein Konzert im Park aus. Mit KünstlerInnen sämtlicher Genres ist für jeden musikalischen Geschmack die passende Darbietung dabei. Eröffnet werden die sommerlichen Auftritte am 13. Juli von Pop-Sänger Jesse McCartney, der mit Songs wie “Beautiful Soul” oder “Leavin” Bekanntheit erlangte. Eine Woche später steht mit Ginuwine ein R&B-Künstler auf der Bühne des Parks.

Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience

Außerdem eröffnet in diesem Jahr mit „Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience” ein brandneues Habitat im Park, das Einblicke in die faszinierende Welt der Quallen ermöglicht. Dort können die Gäste tiefer in die Welt der Quallen eintauchen und auf interaktivem Wege mehr über diese faszinierende Meeresbewohner erfahren.

Die drei Galerien sind verschiedenen Arten gewidmet und vermitteln allerhand Wissenswertes über die Lebensräume und das Verhalten der Nesseltiere. Der etwa sechs Meter hohe Quallen-Zylinder sowie ein Acrylbogen ermöglichen es, die Tiere aus nächster Nähe und verschiedenen Blickwinkeln eingehend zu beobachten. (red)