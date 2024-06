Hurtigruten: Neuer Vice President für Sales & Marketing DACH

Griego, der umfangreiche Erfahrung in der Kreuzfahrtindustrie mitbringt - zuletzt war er bei A-Rosa Flussschiff tätig - tritt seine neue Position am 1. August an. „Wir heißen Marius Griego herzlich willkommen. Seine Ernennung ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Deutschland und die gesamte DACH-Region haben eine tiefe Verbindung zu Hurtigruten und mit Griegos Expertise wollen wir diese starke und langjährige Beziehung weiter vertiefen", freut sich Hedda Felin, CEO von Hurtigruten, über den Neuzugang im Team.



Fokus auf B2B-Beziehungen

In seiner neuen Rolle soll Griego mit umfassende Vertriebs- und Marketinginitiativen die DACH-Region weiter voranbringen. Dabei geht es vor allem darum einen starken Fokus auf den Aufbau der Beziehungen zu wichtigen Partnern zu setzen, die Markenbekanntheit weiter zu erhöhen und ein nachhaltigeres Wachstum in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben.

Jens Hulvershorn, Director of Sales für die DACH-Region, ist weiterhin der Hauptansprechpartner für Sales-Partner. (red)