TUI-Tipps für Skandinavien

Hygge in Kopenhagen

In der Hauptstadt Dänemarks können sich Reisende auf prachtvolle Schlösser, Museen und die dänische Gelassenheit freuen. Für Partyfreudige ist Nyhavn, das alte Hafen- und Vergnügungsviertel der Stadt, der Richtige "Place to be" - denn hier ist immer etwas los. Wer nach Ruhe und Gelassenheit direkt am Hafen sucht, ist in Café und Restaurant La Banchina in Refshaleøen richtig.

TUI-Hoteltipp: Das elegante und luxuriöse Nobis Hotel Copenhagen mit Sauna und Dampfbad ist in einem historischen Gebäude von 1903 untergebracht. Das exquisite Innendesign mit nordisch-modernem Twist wirkt sehr ansprechend. In nur zwei Gehminuten ist man am Tivoli, dem traditionsreichen Vergnügungspark, der abends in tausend Lichtern erstrahlt. Preisbeispiel: Sieben Nächte z.B. ab 4. August kosten mit Frühstück ab 1.638 EUR p.P. im DZ bei Eigenanreise.

Geschichte in Stockholm

Bis heute lassen sich unterirdische Gewölbe, krumme Gassen und eng beieinander stehende Häuser in Schwedens Hauptstadt finden und die Schweden halten gerne an ihren jahrhundertealten Traditionen und Feiern fest. Das Kriegsschiff „Vasa“ ist 1628 bei ihrer Jungfernfahrt gesunken und nach 333 Jahren auf dem Meeresgrund wieder aufgetaucht. Heute ist es nahezu vollständig restauriert. Das Prunkstück des eigens dafür gebauten Museums auf der Insel Djurgarden zieht jährlich zahlreiche Gäste an und ist ein absolutes Muss bei einer Stockholmreise.

TUI-Hoteltipp: Das Hotel Blique by Nobis in Stockholm mit seiner Industrialoptik ist ein wahrer Genuss für Architekturfans. Das ehemalige Lagerhaus in Stockholms Künstlerviertel Vasastaden besticht durch moderne Zimmer, einen begrünten Innenhof und eine weitläufige Dachterrasse mit fantastischem Blick über die Stadt. Preisbeispiel: Sieben Nächte z.B. ab 1. Juli kosten mit Frühstück ab 399 EUR p.P. im DZ bei Eigenanreise.

Natur in Helsinki

Die charmante Küstenstadt des angeblich glücklichsten Landes der Welt hat viel zu bieten. Weltberühmtes Design und zahlreiche Museen, aber auch einzigartige Landschaften machen die Stadt zu einem spannenden Erkundungsort. Bei einem kurzen Spaziergang gelangt man über eine Brücke zum Tierpark Korkeasaari, der auf einer eigenen Insel liegt. Der Zoo sieht zum größten Teil noch genauso aus wie vor 120 Jahren. Kleine Steinburgen dienen heute noch den knapp 150 Tierarten als Zuhause. Im Sommer bietet sich die Insel für ein gemütliches Picknick mit schönem Blick auf Helsinki. Per Schiff geht es wieder zurück zum Stadtzentrum. Wer es gerne ruhig und gemütlich hat, findet beim Kallahdenniemi Beach einen schönen Rückzugsort. Hier kann man - umgeben von einem dichten Kiefernwald - mit der ganzen Familie einen entspannten Tag am Meer verbringen und die Natur genießen.

TUI-Hoteltipp: Das Boutiquehotel Original Sokos Hotel Albert in Helsinki im historischen Viertel ist idealer Ausgangspunkt für ein Picknick am Meer und um kulturelle Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Das Innendesign wurde von zahlreichen lokalen Kunstgalerien beeinflusst. Sieben Nächte z.B. ab 5. Juli kosten mit Frühstück ab 532 EUR p.P. im DZ bei Eigenanreise. (red)