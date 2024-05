SITA, der führende Anbieter von Technologien für die Luftverkehrsbranche, startet durch eine erste Vereinbarung mit Columbia Shipmanagement (CSM), dem weltbekannten Schiffsmanager und Anbieter maritimer Dienstleistungen das neue Unternehmen "SmartSea" . Dazu erklärt SITA in ihrer Aussendung: "SmartSea ist das erste Unternehmen der Branche, das in der Lage ist, den maritimen Sektor neu zu gestalten, indem es den Zugang zu denselben fortschrittlichen Technologien ermöglicht, die bereits die Luftverkehrsbranche verändert haben. Gleichzeitig wird CSM der erste SmartSea-Kunde sein, der seinen Betrieb mit Hilfe dieser Spitzentechnologie exponentiell ausbauen wird."

B ewährte Technologien in neuen Sektor implementieren

Mit 75 Jahren Erfahrung bedient SITA 95% der internationalen Destinationen in der Luftverkehrsbranche und über 2.500 Fluggesellschaften, Flughäfen, Bodenabfertigungsunternehmen und Regierungen, die alle eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Die Expansion von SITA in den maritimen Bereich sei ein klarer Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, die digitale Innovation in einem Sektor voranzutreiben, der mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sei.

So würde sowohl der See- als auch der Luftverkehrssektor in einem komplexen und stark regulierten globalen Ökosystem operieren, sind kapitalintensiv und in hohem Maße von Daten und Kommunikation abhängig, haben aber auch sehr ähnliche Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus stehen Häfen und Schiffsterminals vor denselben Herausforderungen und Chancen: Schiffe müssen genauso wie Flugzeuge gewartet werden, und beide müssen Besatzung, Passagiere, Gepäck und Fracht effizient und mit begrenzten Budgets verwalten.

Julian Panter, CEO von SmartSea, sagt dazu: "Die Einführung von SmartSea durch SITA und unsere erste Vereinbarung mit CSM markieren einen strategischen Wendepunkt sowohl für SITA als auch für die Digitalisierung der maritimen Industrie. Die Branche unternimmt wichtige Schritte, um technologisch mit der Automobil- und Luftfahrtindustrie gleichzuziehen. Die Einbeziehung von SITA in diese Bemühungen wird dieses Ziel exponentiell beschleunigen. SmartSea wird die Plattform sein, die die neueste Technologie aus der Luftfahrt (SITA) in die maritime Industrie bringen wird."

SITA sieht die Chance, Technologien zu implementieren, die Fluggesellschaften, Flughäfen und Regierungen bereits dabei helfen, Passagieren auf der ganzen Welt ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten und gleichzeitig den Betrieb zu verbessern. In Anlehnung an die Entwicklung in der Luftfahrt werde SmartSea somit das Fachwissen von SITA und die Branchenführerschaft von CSM nutzen, um Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit im maritimen Bereich zu fördern.

Ein kurzes Video das SmartSea veranschaulicht, finden Interessiere HIER. (red)