TUI B2B-Umfrage: Ergebnisse und Gewinnerinnen 2024

Bei der anonymen Onlineumfrage konnten Agents auch heuer wieder ihre Zufriedenheit mit der Servicequalität im TUI Servicecenter angeben. Dabei ging es etwa um Erreichbarkeit, Schnelligkeit und lösungsorientiertes Arbeiten. Ebenso wurden Bereiche aus dem TUI Veranstaltervertriebsteam abgefragt, wie etwa die Zufriedenheit mit den Angeboten der Expi-Aktionen und der TUI Agenturbetreuung. Neu wurden dieses Jahr auch weiterführende und vertiefende Fragen zum TUI Trainings- und Selfserviceangebot gestellt. Hierbei war das Ziel, die Bedürfnisse für eine effiziente Nutzbarkeit der digitalen TUI Hilfetools am Counter zu verstehen. Insgesamt haben dieses Jahr 882 Agents an der TUI Zufriedenheitsumfrage teilgenommen – dies entspricht einer Teilnahmequote von 54%.

Im Rahmen der Umfrage wurden auch heuer wieder tolle Preise als Dankeschön für die Teilnahme verlost. Der Hauptgewinn in Form von zwei Flugtickets nach Kreta ging an Sarah Nussdorfer von sabtours. Roswitha Ohnewas von Ruefa und Irene Lemp von urlaubsreif.at durften sich über je einen 500 EUR TUI-Reisegutschein freuen.

Details zu den Ergebnissen

Aus den Ergebnissen der Umfrage geht hervor, dass rund 95% der Befragten mit der Qualität und Leistung des TUI B2B Servicecenters sehr zufrieden bzw. zufrieden sind - das ist eine Steigerung von 2% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders positiv bewerten 96% der Agents die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit und die lösungsorientierte Unterstützung bei schwierigen Anfragen.

„Wir sind besonders stolz darauf, dass wir bei TUI schriftliche Reisebüro-Anfragen in der Regel in weniger als 24 Stunden beantworten können und dass wir in den Reisebüros als kompetenter und verlässlicher Partner, der sich um rasche Lösungen bei komplexen Buchungsanfragen bemüht, wahrgenommen werden“, führt Sabine Gassner, Teamleitung TUI B2B Servicecenter Austria, aus. Knapp 89% attestieren, dass TUI im Servicebereich Besseres leistet als der Mitbewerb. Damit konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 5% erzielt werden.

Die Agenturbetreuung ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil hinsichtlich der Informationsbeschaffung und der allgemeinen Kommunikation. Rund 72% der Teilnehmenden gaben an, dass sie mit dem Außendienst sehr zufrieden bzw. zufrieden sind. Die Expi-Aktionen und Gewinnspiele seien dabei die "Stars im Vertriebsbereich".

„Die Meinung der Agents liegt uns am Herzen, nur so können wir uns stetig verbessern. Wir werden das Feedback zu den Expi-Aktionen und Gewinnspielen analysieren und dadurch noch kreativere Aktionen gestalten. Es bleibt spannend“, sagt Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich & CEE.

95% der Agents nützen das TUI Newsnet, um sich über Neuigkeiten zu informieren. Am häufigsten werden im TUI Newsnet die "TUI informiert"- Vertriebsinformationen und die Informationen zu den Produkten (Hotelmarken, TUI Flugprogramm etc.) genutzt. Das zeigt, dass die Plattform für die tägliche Arbeit im Reisebüro essenziell ist und die Agents sich gerne selbstständig informieren und weiterbilden möchten.

Aus der Umfrage geht hervor, dass die Relevanz für digitale Angebote kontinuierlich steigt. Um das Thema „Hilfe zur Selbsthilfe“ voranzutreiben, lege TUI daher weiterhin besonderen Fokus auf digitale Hilfstools, die im TUI Newsnet verfügbar sind. (red)