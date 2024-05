„Im The Retreat dreht sich die Welt vollends um unsere Gäste“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises. „Wir möchten auch weiterhin alle Urlaubserwartungen übertreffen. Dazu haben wir umfangreiches Feedback von unseren Gästen und Loyalty Members eingeholt. Schließlich wollen wir die Annehmlichkeiten und Erlebnisse bieten, die unsere Gäste am meisten schätzen“, so die Celebrity-Chefin weiter.

Neue Vorteile & Services

Butler Chat & Tour-Planer für Landausflüge

Um sicherzustellen, dass sich Gäste im Urlaub um nichts kümmern müssen, verfügen alle Suiten im The Retreat über einen eigenen Butler. Neu ist der Butler Chat. Dieser ermöglicht eine schnellere und einfachere persönliche Kommunikation - sowohl an Bord als auch an Land.

Auch ein exklusiver Experte für Landausflüge (The Retreat Destination Experience Specialist) steht den Suiten-Gästen von nun an zur Verfügung. Er plant alle Aktivitäten und Ausflüge an Land und kümmert sich um reibungslose Privat-Transfers. Der Butler begleitet die Gäste bis zum Auto im Hafen.

Neue Abendkarten & Signature-Gerichte

Das Angebot im Luminae, dem exklusiven Suiten-Restaurant, wurde nochmals aufgewertet. Gäste können sich auf neue Signature-Gerichte von Sternekoch Daniel Boulud und eine neue wechselnde Abend- und Dessertkarte freuen. In der Suite stehen zudem eine kostenlos gefüllte Minibar und jede Menge kulinarische Köstlichkeiten zur Auswahl, die aus der Suite-eigenen Speisekarte ausgewählt werden.

Darüber hinaus haben Retreat-Gäste ab sofort auch die Möglichkeit, sich Sitzplätze im The Theatre reservieren zu lassen.

Weitere Annehmlichkeiten & Vorteile

Zusätzlich zu den neuen Angeboten genießen Retreat-Gäste folgende Annehmlichkeiten:

Täglich verfügbares Frühstück, Mittag- und Abendessen bequem in der Suite, ausgewählt aus der Suiten-eigenen Speisekarte

Preisgekröntes Weinportfolio mit Rot-, Weiß- und Schaumweinen aus der ganzen Welt, das kostenlos in der Retreat Lounge, im Luminae und in der Suite serviert wird

Express-Gepäckabgabe und -Zustellung bei der Einschiffung

Gäste, die in Royal Suiten und höherwertigen Kategorien übernachten, haben außerdem diese Vorteile:

Extend Your Stay. Kostenlose Verlängerung des Aufenthalts am Ausschiffungstag - in ausgewählten Häfen l

Kostenfreier Zugang zur SEA Thermal Suite auf Schiffen der Edge-Klasse und zum Persian Garden auf Schiffen der Millennium- und Solstice-Klasse während der gesamten Kreuzfahrt

Unbegrenztes Mittag- und Abendessen in den Spezialitäten-Restaurants ohne Aufpreis

Zwei kostenlose Flaschen Wein oder Spirituosen während der gesamten Kreuzfahrt

Kostenfreier Wäsche- und Bügelservice, exklusive Nachtwäsche

Weitere Details zu allen Retreat-Annehmlichkeiten unter: www.celebritycruises.de/the-retreat (red)