MSC Preziosa bezieht ab sofort Landstrom im Hamburger Hafen

Am 15. Mai 2024 konnte die MSC Preziosa erfolgreich an das lokale Stromnetz in Hamburg angeschlossen werden. Georg Schmickler, Chief Business Development Officer und Interims-Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland, freut sich über diesen Schritt und betont: „Das Thema Landstromnutzung liegt uns bei MSC Cruises sehr am Herzen. Wir sind entschlossen, Landstrom dort zu nutzen, wo es möglich ist, da dies ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zur Reduzierung der Emissionen ist. Daher freuen wir uns, dass wir in Hamburg ab sofort Landstrom nutzen und die geschlossene Absichtserklärung in die Tat umsetzen können. Wir sind zudem stolz darauf, dass wir eines der bei deutschen Gästen beliebtesten Kreuzfahrtschiffe ganzjährig in die Hansestadt zurückholen konnten.“

Bei der Versorgung mit Landstrom wird das Schiff an das lokale Stromnetz angeschlossen, sodass die Schiffsmotoren abgeschaltet werden können. So werden lokale Emissionen vermieden, während das Schiff im Hafen liegt. Zurzeit sind 59% der MSC Cruises Flotte für Landstrom ausgerüstet und bis zum Jahresende soll dieser Anteil auf 72% erhöht werden.

Kreuzfahrten in Nordeuropa

Für diesen Sommer hat die MSC Preziosa längere Routen in die beeindruckende, wilde Natur Nordeuropas auf 12 Abfahrten im Programm. Darunter fallen zwei 14-Nächte Reisen über berühmte Fjorde nach Spitzbergen und fünf 11- beziehungsweise 12-Nächte-Kreuzfahrten ans Nordkap. Wer die unberührte Vulkanlandschaft Islands entdecken möchte, kann sich aus insgesamt vier 10- beziehungsweise 11-Nächte-Abfahrten die passende Reise aussuchen. Über Invergordon in Schottland geht es nach Reykjavik, die Hauptstadt Islands. Die MSC Preziosa legt außerdem in Isafjordur, im äußersten Nordwesten der Insel, und Akureyri, am Ufer Eyjafjördur, an, Ausgangspunkte für einen Ausflug in die wilde Natur der Insel, bevor das Schiff über Kirkwall auf den Orkneys oder Lerwick wieder nach Deutschland fährt. Auf einer 10-Nächte-Abfahrt nimmt die MSC Preziosa ihre Gäste zudem nach Irland und Schottland mit, wo schroffe Küsten, liebliche Wiesen und die wilden Highlands warten.

Ab dem 6. Oktober 2024 wechselt die MSC Preziosa zu ihrem Winterprogramm: Von Hamburg aus geht es auf 30 Abfahrten nach Rotterdam und dem nahegelegenen Amsterdam. Am nächsten Morgen macht das Schiff in Zeebrügge, dem Hafen von Brügge mit seinem mittelalterlichen Stadtkern fest. Paris über Le Havre und London über Southampton sind die beiden nächsten Stopps auf der Reise, bevor das Schiff mit einem Seetag zurück nach Hamburg fährt. Ab 27. April 2025 beginnt dann die Sommersaison 2025. (red)