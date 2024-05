ÖRV ortet Diskrepanz im Umgang mit Klimakrise

Von einer "Diskrepanz zwischen Wollen und Tun" sprach die ÖRV-Präsidentin, Eva Buzzi, kürzlich in einer Pressekonferenz: "Es gibt das Interesse an nachhaltigen Reisen, allerdings, dass was die Kolleginnen und Kollegen am Schalter verkaufen, schaut dann wieder ein bisschen anders aus."

Tendenzen einer "Hitzeflucht"

Buzzi sagte auch, dass es erste Tendenzen einer "Hitzeflucht" gebe. So würden Länder in Südeuropa in den Sommermonaten Juli und August "nicht mehr so begeistert gebucht" und wenn möglich auf die Vor- und Nachsaison ausgewichen. Für die Länder am Mittelmeer sei dies positiv, bedeute dies doch eine Verlängerung der Urlaubssaison.

Im Hochsommer hingegen würden Destinationen in Nordeuropa an Interesse gewinnen. "Das merken wir interessanterweise auch im Kreuzfahrtsegment", sagte Buzzi mit Blick auf Kreuzfahrten entlang der Fjorde und in der Ostsee. Aber auch die Sommerfrische in den Bergen Österreichs feiere aufgrund der jährlich wiederkehrenden Hitzesommer eine Renaissance.

Anreise spielt wichtige Rolle

Wichtigster Hebel, um beim Urlaub weniger klimaschädliches CO2 auszustoßen, ist die Anreise. Die Wahl des Verkehrsmittels und die Entfernung zum Heimatort tragen maßgeblich dazu bei, wie klimafreundlich oder klimaschädlich die Reise ist.

2023 fuhren laut Statistik Austria rund 60% der ÖsterreicherInnen mit dem Auto in den Urlaub, 17,5% stiegen in ein Flugzeug, 15,1% nahmen den Zug und 4,7% verreisten per Bus. (APA / red)