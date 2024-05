Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 21/22

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen auf Djerba:

Noch bis zum Sonntag ist rund um die Ghriba-Synagoge auf der Insel Djerba (Lag Ba'Omer) mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Die Synagoge ist in dieser Zeit verstärkt Ziel jüdischer Pilger. Reisende sollten nahe der Synagoge Vorsicht walten lassen und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen. Medienberichten zufolge werden aufgrund der aktuellen Sicherheitslage alle Veranstaltungen innerhalb der Synagoge stattfinden.

Unabhängigkeitstag in Jordanien:

Am morgigen Samstag, den 25. Mai 2024, wird in Jordanien der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Konferenz in Antigua und Barbuda:

Von Montag bis Donnerstag findet in Antigua und Barbuda die vierte Konferenz der Small Island Developing States (SIDS) statt. Demonstrationen sind möglich, daher ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten Menschenansammlungen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Katholikentag in Erfurt:

Zudem findet vom Mittwoch in Erfurt (Thüringen) der Katholikentag statt. Mindestens 20.000 Besucher werden in der Landeshauptstadt erwartet. Der Eröffnungsgottesdienst findet ab 18 Uhr auf dem Domplatz statt. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten sich über mögliche Einschränkungen informieren.

Parlamentswahlen in Südafrika:

Des Weiteren sind in Südafrika landesweit Parlamentswahlen für den Mittwoch angesetzt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Menschenansammlungen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Unabhängigkeitstag in Biafra/Nigeria:

Am Donnerstag wird in Nigeria an die Unabhängigkeitserklärung in Biafra erinnert. Insbesondere im Südosten sind gewaltsame Proteste und Streikmaßnahmen möglich. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und lokale Verkehrseinschränkungen sind zu erwarten, Einschränkungen im öffentlichen Leben sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Menschenansammlungen meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

