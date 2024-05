Costa: Buchungsstart für Winter 2025/26

Eine der neuen Winterrouten ist den Kanarischen Inseln an Bord der Costa Fortuna gewidmet und startet in Las Palmas oder Santa Cruz de Tenerife. In nur einer Woche Kreuzfahrt können die Reisenden sechs Inseln besuchen, darunter Madeira und die fünf Kanarischen Inseln Teneriffa, La Gomera, La Palma, Lanzarote und Gran Canaria. Für österreichische Gäste wird die Kreuzfahrt auch als „Fly & Cruise“-Angebot ab/bis Wien buchbar sein, mit einer bequemen Anreise zum Abfahrtshafen.

„Ich freue mich, die neuen Routen von Costa vorstellen zu können und unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten zu bieten, die Welt zu entdecken“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten. „Ein besonderes Highlight sind diesmal die Kanarischen Inseln, die den Reisenden mit ihren atemberaubenden Landschaften unvergessliche Reiseerlebnisse bieten. In Kombination mit unseren Routen im Mittelmeer, in der Karibik und in den Arabischen Emiraten haben wir nächstes Jahr für jeden etwas im Angebot.“

Den Winter zum Sommer machen

Mit seiner Vielfalt an Geschichte, Kultur und Natur bietet das Mittelmeer die Möglichkeit, auch im Winter einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Um die berühmtesten Orte Italiens, Frankreichs und Spaniens zu entdecken, bietet die Costa Smeralda einwöchige Kreuzfahrten mit Anläufen in Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom an.

Die Karibik ist ideal für einen Traumurlaub in der Wärme, zwischen weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Die Costa Fascinosa und die Costa Pacifica werden abwechselnd fünf verschiedene einwöchige Routen anbieten, die zu einem zweiwöchigen Urlaub kombiniert werden können. Die Costa Fascinosa startet in Point-à-Pitre (Guadeloupe) und die Costa Pacifica in La Romana (Dominikanische Republik). Auf der ersten der drei Routen der Costa Fascinosa erkunden Reisende die Niederländischen Antillen mit Aruba, Bonaire und Curaçao inmitten unberührter Wälder und beim Schnorcheln zwischen bunten Fischen. Auf der zweiten Route können die verschiedenen Nuancen der Karibik entdeckt werden, zwischen den alten Traditionen von St. Lucia und Barbados und der Natur von Antigua und Barbuda. Die letzte Costa Fascinosa Route ist sechs unvergesslichen Inseln gewidmet, darunter Trinidad und Tobago mit seinem farbenprächtigen Korallenriff, Barbados und Grenada. Mit dem „Fly & Cruise“-Paket können Gäste den Starthafen Point-à-Pitre einfach erreichen.

Auf der ersten Karibik-Route der Costa Pacifica tauchen die Gäste in die Dominikanische Republik ein, zwischen den Mangrovenwäldern von Samanà, den Kaffeeplantagen von Amber Cove und einem ganzen Tag auf Catalina, der exklusiven Costa-Insel, um in ihrem kristallklaren Wasser zu tauchen. Die zweite Reise führt zu sechs der schönsten Inseln der Karibik, um in den natürlichen Pools von Tortola zu schwimmen und die ländlichen Traditionen von Saint Lucia kennenzulernen.

Ein weiteres Ziel, um den Winter im Warmen zu erleben und dank des „Fly & Cruise“-Angebots leicht zu erreichen, sind die Arabischen Emirate, die mit der Costa Toscana erkundet werden können. Die einwöchigen Kreuzfahrten führen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) mit einem zweitägigen Zwischenstopp, Muscat (Oman), Doha (Katar) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und bringen den Gästen die alten Traditionen, die Natur, aber auch die futuristischen Städte dieser Region näher.

In 128 Tagen um die Welt

Wer eine längere Auszeit braucht, findet sie auf der Weltreise 2026 mit der Costa Deliziosa. Sie startet am 21. November 2025 von Triest aus und umrundet die Welt in westlicher Richtung. In 128 Tagen werden vier Kontinente erkundet: die grenzenlosen Landschaften Südamerikas, die ursprüngliche Natur der pazifischen Inseln, von Französisch-Polynesien bis Neukaledonien und bis zum futuristischen Tokio und Indien. (red)