Coral Travel jetzt über PowerSearch & CETS buchbar

"Die neue Integration wird den Zugang zu unserer breiten Palette erheblich erleichtern und bietet Reisebüros in Österreich noch mehr Flexibilität und Komfort", so der Reiseveranstalter in der Aussendung. Vertriebsleiter Ender Karadag erklärt dazu: "Die Integration in PowerSearch und die CETS Shopping Card ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den Buchungsprozess noch vertriebsfreundlicher und effizienter zu gestalten."

Vorteile für Reisebüros

Mit der Einbindung in PowerSearch und der Verfügbarkeit über die CETS Shopping Card haben Reisebüros nun die Möglichkeit, schnell und effizient auf die vielfältigen Angebote von Coral Travel & Ferien Touristik zuzugreifen. Darüber hinaus ist auch der Übertrag von Buchungen aus Bistro in das CETS-System möglich, was die Buchungsprozesse weiter vereinfacht und optimiert.

Vorteile im Überblick:

Erweiterter Zugang: Die Integration in PowerSearch und die CETS Shopping Card ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf das umfangreiche Angebot an Reisen.

Nahtlose Buchungsprozesse: Durch den möglichen Übertrag von Bistro in das CETS-System wird der Buchungsprozess noch reibungsloser und effizienter.

Breite Palette an Angeboten: Von Pauschalreisen bis zu Nur-Hotel-Buchungen - KundInnen können aus einer Vielzahl von Reiseoptionen wählen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

