Aldiana: Neuer Club in Ägypten ab sofort buchbar

Ab morgen, 22. Mai 2024, steht KundInnen das neu erbaute Resort, das am 1. Dezember 2024 offiziell seine Pforten öffnet, zur Buchung bereit.

„Wir freuen uns sehr, unsere Neueröffnung in Ägypten bekannt zu geben. Nach fast zwölf Jahren kehrt Aldiana somit zurück in die beliebte Urlaubsdestination. Mit dem Aldiana Club Naga Bay bieten wir hochwertigen Cluburlaub in modernem Ambiente, abgestimmt auf die Wünsche unserer Gäste. Wir sind stolz darauf, unser Portfolio um dieses außergewöhnliche Club Resort zu erweitern und die Expansion der Marke weiter voranzutreiben“, so Geschäftsführer Andreas Pospiech zur Eröffnung des neuen Clubs Naga Bay.

Details zum neuen Resort

Der neue Aldiana Club Naga Bay liegt ca. 50km südlich von Hurghada, direkt am Roten Meer. Die Anlage mit insgesamt 365 Wohneinheiten, einige davon mit Poolzugang, befindet sich unmittelbar an einem breiten Sandstrand; das Hausriff zur Erkundung der Unterwasserwelt ist über Stege erreichbar. Mit Tennisplätzen, Padel Courts, Fitness und Beachvolleyball bietet der neueste Zugang der Aldiana Familie aktive Möglichkeiten für alle Sportinteressierten. Eine Tauchbasis ist direkt auf dem Gelände zu finden. Darüber hinaus liegt der Soma Bay Golf Club nur wenige Fahrminuten entfernt.

Für einen erholsamen und kurzweiligen Urlaub stehen den Gästen im Aldiana Club Naga Bay mehrere Swimmingpools, ein Aquapark, ein Welldiana Club Spa und ein Beachclub zur Verfügung. Die 2- bis 6-Jährigen können sich auf ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot im bekannten Aldiana Flosse Club freuen, während in den Ferienzeiten auch zusätzlich spezielle Programme für 7- bis 17-Jährige angeboten werden.

Wie auch in allen anderen Aldiana Strandclubs erwartet die Gäste im Club Naga Bay ein umfangreiches All-inclusive-Programm mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot.

Weitere Informationen unter: www.aldiana.com (red)