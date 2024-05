Red Sea Global lädt ein zum Webinar

Als neues touristisches Reiseziel bietet Saudi-Arabien geheimnisvolle Schätze vor allem für anspruchsvolle Reisende. Im Webinar erfahren die TeilnehmerInnen mehr über das luxuriöse Angebot der Destinationen The Red Sea und AMAALA. Interessante Neuigkeiten zu den bereits eröffneten Hotels in The Red Sea wie Six Senses Southern Dunes, St. Regis Red Sea Resort und Nujuma, a Ritz Carlton Reserve sowie zum neu eröffneten internationalen Flughafen stehen ebenso auf dem Programm wie exklusive Informationen zur Ultra-Luxus-Destination AMAALA, die im kommenden Jahr eröffnen wird.

Datum / Beginn: 5. Juni 2024 / 11:30 Uhr

Anmeldung: https://mmgyglobal.zoom.us/webinar/register/WN_Z_Mwvqn9SKiCNUOlb6-hMw#/registration (red)