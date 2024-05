Emirates und MSC verlängern Fly & Cruise-Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Emirates und MSC Cruises werde weiterhin auf gemeinsame Werbestrategien wie „Fly & Cruise“-Angebote und Marketingkampagnen in Schlüsselmärkten setzen, um Dubais Attraktivität als Kreuzfahrtziel zu steigern. Sie konzentriere sich auch darauf, relevante Daten und Erkenntnisse auszutauschen, um Serviceleistungen zu verbessern, sowie die Flugzeiten und das Kreuzfahrtprogramm aufeinander abzustimmen, um so einen reibungslosen Check-in-Prozess in Port Rashid zu ermöglichen, heißt es in einem Pressestatement der kooperierenden Unternehmen.

Reibungsloser Reiseverlauf

Zu den Vorteilen der „Fly & Cruise“-Pakete gehört, dass die Passagiere bei der Ankunft mit einem speziellen Bustransfer abgeholt werden, der sie zum Schiff bringt. Auf dem Rückweg können die Gäste ihr Gepäck bereits im Kreuzfahrtterminal abgeben und es bei der Ankunft am Zielflughafen direkt abholen. An den ausgewiesenen Emirates-Check-in-Schaltern in Port Rashid können ausschiffende Passagiere, bis zu vier Stunden vor Abflug ihr Gepäck aufgeben und ihre Bordkarten erhalten, sodass sie alle Flughafenformalitäten erledigt haben und direkt zu ihrem Abfluggate gehen können.

Die MSC Cruises „Fly & Cruise“-Pakete mit Emirates-Flügen sind ab Wien, Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Zürich im deutschsprachigen Raum verfügbar. Die Partnerschaft umfasst weitere Länder und Flughäfen: Italien (Mailand, Rom), Großbritannien (London Heathrow, Birmingham, Glasgow, Manchester, Newcastle) sowie Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen, Dublin, Lissabon, Paris, Stockholm und São Paulo.

US-Amerikanische Kreuzfahrtgäste können ihren Emirates-Flug bald auch über MSC Cruises ab New York, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Miami, Orlando und Washington antreten.

MSC Euribia ab Dubai

Die MSC Euribia, das aktuelle Flaggschiff von MSC Cruises, wird in der Wintersaison 2024/2025 ab Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt und auf ihren 7-Nächte-Routen unter anderem Doha in Katar, Bahrain und Abu Dhabi anlaufen. Einige der Routen führen auch nach Sir Bani Yas – der größten natürlichen Insel der Vereinigten Arabischen Emirate, die unberührte Strände und eine vielfältige Tierwelt bietet.

Das Schiff bietet seinen Gästen eine Auswahl an zehn verschiedenen Restaurants, darunter fünf Spezialitätenrestaurants, wie etwa das Le Grill, ein stilvolles französisches Bistro mit Steakhouse, und das Kaito Sushi & Robatayaki, eine der Hauptattraktionen von MSC Cruises. Das Schiff verfügt über 21 Bars und Lounges. Im Delphi-Theater, dem Haupttheater der MSC Euribia, finden jeden Abend Live-Unterhaltung und große Shows statt. Die Gäste können auch die fünf Pools des Schiffes und den Ocean Cay Aqua Park genießen, einen der größten Wasserparks auf See. Für Familien gibt es einen großzügigen Kinderbereich auf 700 Quadratmetern Fläche, der für Kinder und Jugendliche jeden Alters passende Angebote parat hält. (red)