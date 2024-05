TTC: Last Minute Trainings am kommenden Mittwoch

Wer Stress mit seiner Zeit und deren Einteilung hat, der kann sich Tipps von Harry Gruber holen und Zeitmangel und Stress in den Griff bekommen lernen. Das Training dauert den ganzen Tag und enthält zahlreiche Entspannungsübungen, die den TeilnehmerInnen nachhaltig helfen werden. Dieses Seminar wendet sich an alle TouristikerInnen.

Im kürzeren TTC Online Live Training mit Gerhard Öfner am Nachmittag lernen die Agents (Lehrlinge und Quereinsteiger), wie man ganz speziell Badereisen an Kundinnen so vermittelt, so dass die Kunden wirklich zufrieden sein werden.

Infos & Details

Online, 15.5., 9-17 Uhr. Kriege den Zeitmangel und Stress in den Griff für mehr beruflichen Erfolg und Zufriedenheit. Für alle Agents

Der erfolgreiche Umgang mit Zeit und Stress im Reisebüro mit Harry Gruber - Mehr Freude und Motivation im Reisebüro-Alltag. Körperliche- und mentale Entspannungsmethoden und effektives Zeitmanagement.

Professionell beraten und wirksam verkaufen - Badereise mit Gerhard Öfner - Kundenerwartungen an eine Reise erkennen und übertreffen ist der Schlüssel zur Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Mache dein Reisebüro zum Garanten einer gelungenen Badereise.

