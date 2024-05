Himalaya intensiv: Homestays in Bhutan

Natürlich gibt es im ganzen Königreich zahlreiche Hotels und auch renommierte Luxusunterkünfte – doch am besten lernen UrlauberInnen das kleine Land im Himalaya kennen, wenn sie mit einer Gastfamilie zusammen kochen, reden und am nächsten Morgen den neuen Tag bei einem gemeinsamen Buttertee beginnen. Die Zeit bei einer bhutanischen Gastfamilie ist für Reisende eine besondere Möglichkeit, das traditionelle Leben und die Kultur Bhutans wirklich hautnah zu erleben.

Tiefe Einblicke

Insgesamt 123 Homestays sind über das ganze Land verteilt und vom Tourismusministerium Bhutans zertifiziert und validiert. Gäste übernachten in einem eigenen Zimmer in den lokalen Bauernhäusern, die oft in abgelegenen Dörfern oder ländlicheren Gegenden liegen, abseits der bekannten Touristenpfade. Somit bieten die Homestays einzigartige Einblicke in das traditionelle Leben und die Bräuche des Landes. Auch der Ausblick aus den Schlafzimmern kann sich sehen lassen: Grüne Natur, weitläufige Reisfelder, traditionelle Klöster und beeindruckende Berge grüßen bei dem Blick aus dem Fenster.

Viele Gastgeber bieten Kochkurse an bei denen Reisende die traditionelle Küche der Himalaya-Region kennenlernen: Von den typischen Momos (Teigtaschen), Ema Datsi (Chili und Käse), über Buchweizennudeln bis hin zu traditionellen Salaten aus Farn und Spargel. Besucher nehmen zudem an den täglichen Ritualen der Familien teil, beteiligen sich zusammen mit anderen Bauern an der Feldarbeit und ernten saisonales Obst und Gemüse.

Nachhaltige Art zu reisen

Manche Homestays organisieren auch kulturelle Aktivitäten für ihre Gäste und nehmen sie mit zu traditionellen Tänzen, farbenfrohen Festivals oder religiösen Zeremonien im benachbarten Kloster. Homestays sind zudem, ganz im Einklang mit der Tourismus-Philosophie Bhutans, nachhaltig: Gäste, die in Gastfamilien übernachten, unterstützen lokale Unternehmen, respektieren Wildtiere und deren natürliche Lebensräume und nehmen an Naturschutzprojekten teil. Die Einnahmen aus den Übernachtungen tragen zum Lebensunterhalt der Familie und der örtlichen Gemeinschaft bei.

„Wir laden Besucher aus der ganzen Welt ein, in bhutanischen Homestays zu wohnen und mit Einheimischen in Kontakt zu treten. Jede Gastfamilie spiegelt die Persönlichkeit unseres Königreichs wider und sorgt für eine herzliche Atmosphäre, die sich wie ein zweites Zuhause anfühlt. Mein persönliches Highlight bei solch einem Aufenthalt: Selbstgekochte Mahlzeiten zu probieren, die oft nach geheimen Familienrezepten zubereitet werden. Es ist mehr als nur eine Übernachtung – es ist eine Chance, Beziehungen aufzubauen und bleibende Erinnerungen zu schaffen“, so Carissa Nimah, Chief Marketing Officer des Department of Tourism Bhutan.