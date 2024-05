Rekordjahr für deutsche Campingplätze

Mit 42,3 Mio. Übernachtungen wurde die Zahl aus dem Vorjahr noch einmal um 5,2% übertroffen, wie das Statistische Bundesamt in Deutschland berichtete. Wie keine andere Übernachtungsart hatte Camping von den Corona-Schutzauflagen profitiert, da vielen Menschen der Urlaub an der frischen Luft noch am sichersten erschien. Im ersten Corona-Jahr 2020 stieg der Anteil des Campings von 7,2% auf 11,2% aller Übernachtungen. Im vergangenen Jahr ging er dann wieder auf 8,7% zurück.

Camping trotz Teuerung beliebt

Die Übernachtungszahlen 2023 lagen 18,2% über denen aus 2019, dem letzten vollen Jahr vor der Pandemie. In sämtlichen Beherbergungsbetrieben lagen die Zahlen hingegen immer noch 1,7% unter dem Wert aus 2019. Besonders beliebte Campingregionen waren erneut die Küsten sowie die Bergregionen in Süddeutschland. Mit 9% verteuerten sich deutlich die Übernachtungen mit Wohnmobilen. Die normale Campingplatzgebühr stieg um 6,6%, während sämtliche Übernachtungen 7,5% mehr kosteten. (APA/red)